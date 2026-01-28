Brasil
Polícia Civil participa da renovação do termo de cooperação da FICCO no Acre
Durante a assinatura, o delegado-geral da Polícia Civil do Acre, dr. José Henrique Maciel, destacou a importância da FICCO para a segurança pública do estado
Na manhã desta quarta-feira, 28, a Polícia Civil do Acre (PCAC) participou, na sede da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), da assinatura do termo de cooperação técnica entre as forças de segurança, garantindo a continuidade dos trabalhos da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) no estado.
A FICCO é uma força-tarefa composta pela Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Militar, Instituto de Administração Penitenciária (Iapen) e Polícia Rodoviária Federal (PRF), que atuam de forma integrada, estratégica e coordenada no combate ao crime organizado, com foco na repressão qualificada e na troca de informações.
O acordo de cooperação é formalizado periodicamente junto à Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e ao Ministério da Justiça, assegurando respaldo legal, administrativo e operacional para o desenvolvimento das ações conjuntas entre as instituições participantes.
A renovação do termo reforça o compromisso das forças de segurança com a integração institucional, a inteligência policial e a execução de operações coordenadas, consideradas fundamentais para ampliar a eficiência das investigações e das ações de repressão ao crime organizado no Acre.
Durante a assinatura, o delegado-geral da Polícia Civil do Acre, dr. José Henrique Maciel, destacou a importância da FICCO para a segurança pública do estado. “A Força Integrada representa um modelo eficiente de atuação conjunta, no qual cada instituição contribui com sua expertise. Essa cooperação fortalece as investigações, amplia a capacidade de resposta das forças de segurança e garante ações mais efetivas no combate ao crime organizado”, afirmou.
Comentários
Brasil
Exportações do Acre crescem 20,9% em dezembro de 2025 e somam US$ 8,14 milhões
Boletim do comércio exterior, divulgado pela Seplan, mostra desempenho positivo no último mês do ano; dados apontam tendências e oportunidades para a economia estadual
Com assessoria
As exportações do Acre totalizaram US$ 8,14 milhões em dezembro de 2025, um crescimento de 20,9% em relação a novembro, segundo dados do Boletim do Comércio Exterior divulgado nesta quarta-feira (28) pela Secretaria de Estado de Planejamento (Seplan).
O relatório, elaborado pelo Departamento de Estudos, Pesquisas e Indicadores (Deepi), monitora a inserção do estado no mercado internacional e aponta tendências, oportunidades e desafios para a economia acreana. Os números de dezembro reforçam um desempenho positivo no fechamento do ano, embora ainda dependente de produtos primários e de mercados regionais.
Superávit reforça perfil exportador do estado
O bom desempenho das exportações contribuiu para a manutenção do superávit da balança comercial, que alcançou US$ 7,44 milhões em dezembro. O resultado reafirma o perfil exportador do Acre, caracterizado pela baixa dependência de importações e pela forte presença de commodities na pauta externa.
Carne bovina lidera pauta e Peru é principal destino
Entre os produtos exportados, a carne bovina manteve a liderança, respondendo por 32,4% das vendas externas no mês. Em seguida aparecem a castanha, com 18,6%, e a carne suína, que representou 14,4% do total exportado.
O Peru foi o principal destino das exportações acreanas em dezembro, concentrando 26,2% do volume comercializado, impulsionado principalmente pelas vendas de carne suína e castanha. Emirados Árabes Unidos e Argélia também se destacaram como parceiros comerciais relevantes, evidenciando a diversificação geográfica dos mercados atendidos pelo estado.
A análise estratégica visa orientar políticas públicas e investimentos para diversificar a pauta exportadora e aumentar a competitividade do estado, que historicamente tem na madeira, carne, castanha e outros produtos extrativistas suas principais vendas externas.
Comentários
Brasil
Assessora de vereador é exonerada após suspeitas de ligação com organizações criminosas
Portaria foi publicada no Diário Oficial nesta quarta (28); desligamento vale a partir da próxima segunda (2). Caso é tratado internamente como medida preventiva
Uma assessora parlamentar lotada no gabinete do vereador Márcio Mustafá (sem partido definido) foi exonerada da Câmara Municipal de Rio Branco após surgirem suspeitas de ligação com organização criminosa. A portaria de desligamento, assinada pelo presidente do Legislativo, foi publicada nesta quarta-feira (28) no Diário Oficial do Estado e passa a valer a partir de segunda-feira (2).
O texto não traz justificativa explícita, mas fontes internas confirmam que a medida foi tomada diante de indícios de vínculo da servidora com facção criminosa. Até o momento, não há informação oficial sobre investigação policial em curso ou denúncia formal, mas a exoneração é tratada como ação preventiva pela Casa.
O vereador Márcio Mustafá ainda não se pronunciou publicamente sobre o caso. A assessoria da Câmara informou que não comenta processos internos de exoneração, mas reafirmou o compromisso da instituição com a legalidade e a conduta ética de seus servidores.
Comentários
Brasil
Com fim da baliza em outros estados, Detran/AC prepara nova portaria para exame da CNH
Órgão segue resolução nacional e antecipa normas próprias; anúncio oficial das alterações está previsto para a próxima semana
O Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran-AC) está finalizando uma portaria que alterará os critérios do exame prático para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). A medida segue a Resolução nº 1.020 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), que moderniza a avaliação de candidatos, e deve incluir a retirada da prova de baliza, como já ocorre em estados como São Paulo e Mato Grosso do Sul.
Segundo a diretoria do Detran, a minuta da portaria já está pronta e será publicada na próxima semana, com detalhes sobre as mudanças. A decisão foi tomada mesmo sem a divulgação do Manual Nacional de Avaliação Prática pela Senatran, para que o Acre se adeque antecipadamente às novas diretrizes.
O órgão garantiu que as alterações foram construídas em consonância com a resolução federal e acompanham o entendimento adotado em outros estados. A expectativa é que o exame se torne mais próximo da realidade do trânsito, sem comprometer a segurança viária. O manual nacional, quando publicado, poderá gerar ajustes adicionais.
Você precisa fazer login para comentar.