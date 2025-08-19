Polícia Civil leva conscientização sobre violência doméstica a passageiros de ônibus em rodoviária de Rio Branco

Palestras da Operação Shamar e campanha Agosto Lilás abordaram tipos de violência, medidas protetivas e canais de denúncia dentro dos veículos; ação foi convidada pela PRF

Como parte das ações da campanha Agosto Lilás e da Operação Shamar, a Polícia Civil do Acre (PCAC) realizou nesta terça-feira, dia 19, uma série de palestras educativas para passageiros e funcionários de empresas de transporte na Rodoviária Internacional de Rio Branco. A iniciativa, conduzida pela delegada Michelle Boscaro, foi realizada a convite da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e levou informações sobre violência doméstica diretamente dentro dos ônibus.

Durante as abordagens, a equipe explicou os diferentes tipos de violência previstos na Lei Maria da Penha, detalhou como funcionam as medidas protetivas de urgência e orientou sobre os canais de denúncia, como os números 180 (Disque Denúncia) e 190 (Polícia Militar). A ação buscou ampliar o acesso da população aos mecanismos de proteção às mulheres.

“A violência contra a mulher não acontece apenas dentro de casa, mas também em ambientes de trabalho ou em locais de grande circulação, como ônibus interestaduais”, alertou a delegada Michelle Boscaro. “Nosso objetivo é conscientizar e estimular as denúncias, garantindo que as vítimas saibam que não estão sozinhas”.

O delegado-geral da PCAC, José Henrique Maciel, reforçou que a iniciativa integra um esforço nacional de combate à violência de gênero. “Temos intensificado nossas ações para garantir acolhimento às vítimas, cumprir medidas protetivas e, sobretudo, levar informação à sociedade, pois a conscientização é uma das ferramentas mais eficazes na prevenção desse tipo de crime”, destacou.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários