Polícia Civil leva atendimento de identidade a idosa com deficiência em sua casa em Sena Madureira
Programa estadual já realizou 164 atendimentos domiciliares em 2025; ação visa garantir documentação a pessoas com mobilidade reduzida
O Instituto de Identificação da Polícia Civil do Acre realizou, um atendimento especial à dona de casa Maria Socorro Pereira Lima, de 68 anos. Com deficiência física e visual, a idosa recebeu em sua residência, no bairro Vitória em Sena Madureira, a equipe que fez a biometria e emitiu sua Carteira de Identidade Nacional.
Carlos Ferrari, coordenador do posto de identificação do município, foi pessoalmente à casa da idosa com todo o equipamento necessário.
“Nosso trabalho é garantir que ninguém fique sem acesso à cidadania. Atender pessoas com limitações de locomoção é uma forma de respeito e inclusão”, afirmou Ferrari.
A iniciativa faz parte de um programa do Governo do Estado que já realizou 164 atendimentos domiciliares em 2025. De acordo com o diretor do Instituto, Júnior César da Silva, o serviço reflete o empenho em “levar dignidade e acesso à documentação para quem mais precisa”.
Acre registra 50 casos de envenenamento em dez anos, enquanto números nacionais batem recorde histórico
Estado teve 3 notificações em 2025, abaixo do pico de 13 registros em 2023; Brasil já contabiliza 560 casos e 15 mortes por envenenamento criminoso este ano
O Acre registrou 50 casos de envenenamento nos últimos dez anos, conforme dados do Ministério da Saúde compilados pelo Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan). Em 2025, o estado contabiliza três notificações – número inferior aos 13 casos registrados em 2023, ano que representa o pico da série histórica local.
Enquanto os números acreanos mostram oscilações anuais, o cenário nacional preocupa: o primeiro semestre de 2025 registrou recorde histórico de envenenamentos criminosos, com 560 casos e 15 mortes em todo o país, representando aumento de 9% em relação ao mesmo período de 2024. Desde 2007, o Brasil acumula 11.630 vítimas de envenenamento criminoso, com ocorrências que dobraram na última década.
Casos de grande repercussão, como o da universitária Ana Paula Veloso Fernandes – investigada em São Paulo como possível serial killer -, têm chamado atenção para a gravidade desse tipo de crime em todo o território nacional.
Evolução das notificações no Acre
- 2025: 3 casos (até o momento)
- 2024: 7 casos
- 2023: 13 casos (pico da série)
- 2015-2022: Oscilação entre 1 e 7 casos anuais
Cenário nacional alarmante
- 1º semestre/2025: 560 casos e 15 mortes (+9% vs 2024)
- 2007-2025: 11.630 vítimas no Brasil
- Evolução decenal: Casos dobraram (577 em 2015 → 1.141 em 2024)
- Mortes: 220 óbitos desde 2007 (número estável)
Casos de repercussão
Ana Paula Veloso Fernandes: Universitária investigada como possível serial killer em São Paulo
Casos reforçam necessidade de notificação e investigação adequadas
Os números acreanos, embora modestos frente à realidade nacional, alertam para a necessidade de vigilância epidemiológica constante, especialmente considerando a subnotificação comum neste tipo de agravo. O crescimento nacional exige políticas específicas de prevenção e investigação.
Acre fica de fora da ampliação de parques tecnológicos em regiões menos desenvolvidas
Estudo do governo federal mostra avanço dos espaços de inovação e aponta desigualdade entre unidades da federação; projeto da Universidade Federal do Acre foi rejeitado
Por André Gonzaga
O Brasil conta com 113 parques tecnológicos distribuídos pelas cinco regiões, considerando unidades ativas, em processo de instalação e em fase de planejamento. Os dados são de um levantamento divulgado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) na última segunda-feira (13/10), em Foz do Iguaçu (PR), durante a abertura da 35ª Conferência da Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores (Anprotec). A programação encerra na quinta (16/10).
A pesquisa, feita em parceria com a Universidade Federal de Viçosa (UFV), revela que esses ambientes reúnem mais de 2.700 empresas e instituições. Apesar da expansão, a distribuição dos centros permanece desigual. Até janeiro de 2025, 11 unidades federativas não tinham nenhum parque funcionando, sendo que três delas não apresentavam qualquer iniciativa em andamento.
Para ampliar esse cenário, o governo federal lançou em 2024 um edital de R$ 100 milhões voltado aos estados não contemplados em edições anteriores. No entanto, a implantação do Parque Tecnológico da Universidade Federal do Acre (Ufac), única proposta apresentada na fase de habilitação, acabou rejeitada pela comissão técnica. Embora não tenha avançado em Rondônia, no Mato Grosso do Sul e por aqui, a rede nacional abraçou nove projetos divididos entre Espiríto Santo, Maranhão, Amapá, Tocantins, Alagoas, Sergipe (2) e Amazonas (2).
Segundo o MCTI, o crescimento desses e de outros espaços está relacionado aos investimentos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), que destinou R$ 670 milhões ao setor nos últimos anos. A presidenta da Anprotec, Adriana Ferreira de Faria, afirmou que “as empresas instaladas nesses locais registraram aumento de receita, geração de patentes e contratação de profissionais entre 2017 e 2023”.
O estudo aponta que os ambientes mais eficientes estão conectados a universidades com forte produção científica. A presença de incubadoras, programas de pós-graduação e redes de cooperação impulsiona o desempenho desses polos. Em áreas com menor infraestrutura, a exemplo da região Norte, as soluções mais acessíveis podem ser eficazes no início, como núcleos de apoio a empreendedores.
Outro dado relevante é que os parques tecnológicos brasileiros ainda são recentes, com média de idade de 13 anos. Apenas cinco deles concentram mais de 100 empresas, enquanto um quarto possui menos de 12. As áreas mais comuns de atuação são tecnologia da informação, economia criativa, saúde, biotecnologia e agronegócio.
O levantamento ainda alerta que a criação desses espaços deve ser guiada por critérios técnicos, e não por interesses eleitorais. Segundo o documento, a credibilidade e a estrutura de gestão são fundamentais para atrair negócios e garantir o sucesso dos empreendimentos.
Flamenguinho derrota São Francisco e conquista classificação no Estadual
O Flamenguinho derrotou o São Francisco por 4 a 1 nesta quarta, 13, no CT do Cupuaçu, e garantiu uma vaga nas quartas de final do Campeonato Estadual Sub-15. O Flamenguinho chegou aos 9 pontos e o outro classificado do grupo 1 é a AFEX somando 12 pontos.
Grupo 2
A primeira fase do Estadual terá duas partidas nesta quinta, 16, a partir das 16h30, no CT do Cupuaçu. Belo Jardim e Saúde Esporte e Lazer disputam o primeiro jogo e no segundo duelo o Furacão do Norte enfrenta o Ecoville.
