Polícia Civil investiga uso de medicamentos desviados para abastecer o crime organizado no Acre

Apuração inclui fármacos controlados, como fentanil, e busca identificar se remédios eram usados na produção ou consumo de drogas ilícitas.

A Polícia Civil do Acre (PCAC) ampliou o escopo das investigações sobre o desvio de medicamentos da rede pública estadual para apurar a possível utilização de fármacos controlados, como o fentanil, no abastecimento de organizações criminosas e na composição de drogas ilícitas. A informação foi confirmada pelo delegado-geral da instituição, Henrique Maciel, em entrevista concedida na quarta-feira (7), após recentes operações que resultaram em grandes apreensões de medicamentos em Rio Branco.

Segundo o delegado-geral, o material recolhido é diversificado e inclui desde itens básicos, como fraldas geriátricas, até medicamentos altamente controlados e de elevado valor comercial. “O que estamos fazendo agora é catalogar todo esse material. É um volume muito grande, tinha de A a Z. Estamos especificando cada medicamento e identificando os lotes para entender a origem de tudo isso”, explicou Maciel.

Após a conclusão da catalogação, será realizada uma perícia mercadológica para apurar com precisão o valor financeiro dos medicamentos apreendidos. Paralelamente, a investigação busca esclarecer se parte desses fármacos estava sendo desviada para finalidades ilícitas além da venda irregular.

“Não é de hoje que existem indícios e informações sobre a utilização desse tipo de medicamento como droga. A própria Delegacia de Repressão ao Narcotráfico (Denarc) já investiga esse tipo de situação, que não envolve apenas as drogas tradicionais, como maconha e cocaína”, destacou o delegado.

Henrique Maciel ressaltou ainda que há registros históricos do uso indevido de medicamentos controlados e até de substâncias associadas à produção de metanfetaminas, mas que agora o foco da investigação é dimensionar a real extensão do esquema. “Sabia-se de histórias pontuais, de casos isolados. O que a investigação vai dizer agora é se isso se tornou algo maior, um negócio estruturado, e até que ponto isso avançou”, afirmou.

Questionado sobre a possibilidade de esses medicamentos serem misturados a outras drogas, como a cocaína, para a fabricação de entorpecentes dentro do estado, o delegado-geral foi cauteloso. Segundo ele, caberá à investigação esclarecer se a mistura era feita por traficantes como produto final para venda ou se ocorria apenas na ponta do consumo.

“Vamos apurar que tipo de negócio estava sendo feito com esses remédios: se eram destinados a farmácias clandestinas, vendidos a pessoas que realmente precisavam ou comercializados como droga alucinógena. É um trabalho complexo, mas está avançando”, concluiu.

Com informações de AC24horas

