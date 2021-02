Ascom/Polícia Civil

A Policia Civil no municipio de Feijó deu inicio a investigação para identificar autores de homicídios ocorridos no últimos dois dias.

Na última terça-feira, dia 09, ocorreram cinco homicídios de forma brutal na zona rural da cidade de Feijó.

Os crimes se deram no seringal Canadá, por volta das 23h do dia 09, local distante da cidade, cerca de um dia de subida no Rio Envira.

Três homicídios foram consumados e dois tentados. Na data de ontem, por volta das 17h30, as duas vitimas da tentativa de homicídio, um casal, chegou à cidade para atendimento médico.

Inicialmente, após tomar conhecimento dos fatos, uma equipe foi deslocada ao hospital para buscar as informações preliminares. Em seguida, a autoridade policial, buscou meios logísticos para movimentar uma equipe policial ao local dos crimes.

Nesta data, por volta das 08h, a equipe formada por policias civis e militares foi para o local dos fatos, devendo chegar no seringal início da noite.

A investigação preliminar aponta para crime passional tendo JUVENIR CARDOSO LUCAS, de 18 anos de idade matado três pessoas e feridos duas por não aceitar o término da relação com sua ex companheira, que é sobrinha do casal, proprietário da casa, mortos no dia 09.

Diante das informações colhidas pelo site Feijó Noticias um conhecido rezador tendo por nome Altevir estava em sua casa juntamente com sua esposa e uma adolescente que seria filha do casal, também estava na residência outro casal e uma criança que teria ido em busca de ajuda para que Altevir rezasse na criança, já estava anoitecendo e as visitas ficaram na casa devido o horário.

Juvenir Cardoso Lucas teria invadido a casa do Sr. Altevir e foi esfaqueando as pessoas que lá estavam iniciando o a tentativa de homicídio por um casal de visitantes que tinham ido levar uma criança para serem rezadas por Altevir.

Não conseguindo matar o casal, este escapou, levando consigo seu filho e foram buscar abrigo na casa ao lado.

Os demais não tiveram a mesma sorte, pois quando o visitante retornou à casa, cerca de dez minutos depois que saiu, JUVENIR havia matado os três, usando a mesma faca.

A ex companheira de Juvenir não estava no local do crime.

Na data de ontem, por volta das 00h chegou à cidade o corpo da menor D. L. N, de 12 anos, o qual foi encaminhado para o IML de cruzeiro do Sul, tendo em vista que em Feijó o médico plantonista se recusou fazer a pericia médico-legal.

A equipe da policia civil esta a caminho do local para os procedimentos e segundo o delegado Railson Ferreira já houve a representação pela prisão preventiva do autor

