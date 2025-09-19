Polícia Civil investiga desvio de 100 mil litros de combustível da Secretaria de Educação em Boa Vista

A Polícia Civil deflagrou, na manhã desta quinta-feira (18), a operação “Rota Dourada”, que apura o desvio de combustível da Secretaria de Educação e Desporto (SEED) em Boa Vista. A ação resultou no cumprimento de três mandados de busca e apreensão nos bairros Senador Hélio Campos, Laura Moreira e Pintolândia.

As investigações começaram em julho deste ano, após denúncia formalizada pela própria SEED. De acordo com a Polícia Civil, em apenas um mês, mais de 100 mil litros de combustível teriam sido desviados. Há suspeita de que parte do material abastecia atividades de garimpo ilegal.

Durante a operação, foram apreendidos celulares, equipamentos eletrônicos, motocicletas, dinheiro em espécie e objetos de luxo considerados incompatíveis com a renda declarada pelos investigados.

A Secretaria de Educação acompanha o caso em parceria com a Polícia Civil, que agora busca identificar todos os envolvidos no esquema e a origem dos bens apreendidos.