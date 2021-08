Polícia Civil intercepta taxi com droga e prende traficante em Feijó

Ascom/Polícia Civil do Acre

Uma ação da Policia Civil ao final da tarde da última quarta-feira, 11, no municipio de Feijó resultou na prisao de D.A.N, de 18 anos, pelo crime de tráfico de drogas, na BR 364, sentido Feijó/Manoel Urbano, portando quase um quilo de cocaína (907 gramas) e 374 gramas de maconha, entorpecentes que seriam comercializados em Feijó.

De acordo com a investigação, D.A.N estava transportando a droga de Rio Branco para Feijó, advindo em táxi.

“A Polícia Civil promove com assiduidade atividades investigativas na BR 364 com o objetivo de reprimir o tráfico de drogas na cidade, posto ser esse crime o pilar pra infrações penais de natureza grave, como o roubo, latrocínio. Buscamos coibir essa pratica, sobretudo com técnicas de inteligência policial e com apoio da sociedade, por meio de denúncias anônimas”, disse o delegado Saulo Barbosa.