Polícia Civil inicia construção de complexo institucional na Cidade do Povo

O governo do Acre, por meio da Polícia Civil, iniciou a construção do novo complexo da instituição na Cidade do Povo, em Rio Branco. As obras estão sendo realizadas em uma área localizada ao redor da delegacia do bairro, na Rua Railson Nascimento, e vão abrigar importantes unidades da corporação.

O projeto contempla a construção da base da Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE), do Núcleo de Operações com Cães (NOC), da perícia veicular, de um galpão destinado ao patrimônio, da cadeia de custódia (espaço reservado para guarda e preservação de materiais periciados), além de um hotel de trânsito para servidores da Polícia Civil.

O investimento é de R$ 6 milhões, oriundos da Caixa Econômica Federal, com apoio da Secretaria de Estado de Habitação e Urbanismo (Sehurb). A execução das obras está a cargo da Divisão de Obras da Polícia Civil, com previsão de conclusão em janeiro de 2026.

CORE, NOC, perícia veicular e muito mais. Novo complexo da PCAC já está em construção na Cidade do Povo. Fotos: cedidas

O delegado-geral da Polícia Civil do Acre, José Henrique Maciel, destacou a importância do projeto e agradeceu o apoio do governo estadual.

“Essa obra representa um marco para a nossa instituição, pois vai fortalecer a infraestrutura da Polícia Civil e oferecer melhores condições de trabalho para nossos servidores. Agradecemos ao governador Gladson Cameli pelo empenho em garantir os recursos e viabilizar esse projeto que, sem dúvidas, trará mais eficiência e qualidade na prestação dos serviços à sociedade acreana”, afirmou o delegado-geral.

Fonte: PCAC

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários