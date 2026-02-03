Geral
Polícia Civil indicia profissional de saúde por violação sexual mediante fraude e violação de sigilo funcional em Sena Madureira
A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia-Geral de Sena Madureira, indiciou nesta semana um profissional de saúde pelos crimes de violação sexual mediante fraude e violação de sigilo funcional.
De acordo com as investigações, a vítima procurou atendimento em uma unidade de saúde do município e, durante o procedimento, teria sido abusada sexualmente pelo indiciado. Após o crime, o profissional ainda teria divulgado em redes sociais um vídeo expondo detalhes do atendimento prestado, o que configurou a violação do sigilo funcional.
Assim que tomou conhecimento dos fatos, a Polícia Civil iniciou diligências para apurar o caso. Foram ouvidas a vítima, o investigado e testemunhas, além da coleta de outros elementos de prova. Ao final do inquérito, a autoridade policial reuniu indícios suficientes que comprovaram a autoria e a materialidade dos crimes.
Com a conclusão dos trabalhos investigativos, o procedimento foi finalizado e os autos encaminhados ao Poder Judiciário, que dará prosseguimento à apuração na esfera processual.
A delegada Rivânia Franklin destacou a seriedade do caso e a importância da responsabilização. “Trata-se de uma conduta extremamente grave, que viola não apenas a dignidade da vítima, mas também a confiança que a sociedade deposita nos profissionais de saúde. A Polícia Civil atuou com rigor, colheu todas as provas necessárias e concluiu o inquérito com responsabilidade, para que o Poder Judiciário possa agora analisar o caso e aplicar a lei”, afirmou.
Fonte: Conteúdo republicado de POLÍCIA CIVIL - GERAL
Geral
Presidente da CPMI do INSS insistirá em depoimento de Lulinha
O presidente da CPMI do INSS, o senador Carlos Viana (Podemos-MG), vai insistir na convocação do filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, pela comissão.
Segundo ele, esse depoimento tem tudo para ser um dos “mais importantes” do colegiado e poderá “esclarecer” as ramificações de Antonio Carlos Camilo Antunes, o Careca do INSS, no governo federal.
A afirmação foi feita em entrevista ao programa Acorda, Metrópoles, na manhã desta terça-feira (3/1). Segundo Viana, a comissão apresentará nesta quinta-feira (5/4) um requerimento para convocar Lulinha.
“Não estou dizendo que o Flávio Luiz tenha culpa ou qualquer tipo de envolvimento claro, mas que ele precisaria sentar conosco e esclarecer quais são as relações, não tenho dúvida nenhuma. Porque as citações são muito fortes”, afirmou Viana.
Viana ainda citoui uma fala do presidente Lula – “todas as pessoas que precisam dar declarações têm que dar” – para justificar a ida de Lulinha à CPMI.
“Seria interessante que ele [Lulinha] viesse e nos dissesse claramente onde começou e quando terminou a participação dele em toda essa questão do INSS. Se nós não conseguirmos aprovar a convocação de Fábio Luiz, vão ficar perguntar: ele tinha participação ou não tinha participação? Eu não posso afirmar que ele é culpado, mas também não posso provar que ele é inocente”.
Lulinha e o Careca
Lulinha, conforme revelou o Metrópoles, na coluna do Tácio Lorran, era frequentemente citado em conversas pelo lobista Antonio Carlos Camilo Antunes, o Careca do INSS. Um ex-funcionário do Careca do INSS detalhou, com exclusividade à coluna, a relação do lobista com Lulinha.
Um ex-funcionário do Careca do INSS afirmou à coluna que o empresário costumava esbanjar suposta relação com Lulinha ao tratar com fornecedores e parceiros comerciais.
“Antonio falava abertamente sobre o filho do rapaz!!! Fábio Lula da Silva. Falava ‘filho’ e sinalizava mostrando a mão com 4 dedos… Falou o nome de Fábio Lula diversas vezes, a mim, a alguns parceiros comerciais, em reunião de diretoria”, detalhou o ex-funcionário, hoje considerado testemunha-chave da Polícia Federal no âmbito das investigações da Operação Sem Desconto, que apura a chamada Farra do INSS, cujo esquema foi revelado pelo Metrópoles.
Fonte: Conteúdo republicado de METRPOLES - BRASIL
Geral
Terça-feira será de calor e pancadas de chuva isoladas em todo o Acre
Instabilidade atmosférica favorece chuvas rápidas, mas risco de temporais é considerado baixo, segundo previsão
O tempo nesta terça-feira (3) será marcado por calor, ventilação e pancadas de chuva isoladas em todo o Acre. De acordo com o portal O Tempo Aqui, a elevada umidade do ar associada à instabilidade atmosférica favorece a ocorrência de chuvas pontuais ao longo do dia, embora a probabilidade de temporais seja considerada muito baixa no estado.
Nas microrregiões de Rio Branco, Brasiléia e Sena Madureira, no leste e sul acreano, a previsão indica dia quente e bastante ventilado, com sol entre nuvens e chuvas rápidas e localizadas. A umidade relativa do ar mínima deve variar entre 40% e 50% no período da tarde, enquanto a máxima pode alcançar entre 90% e 100% ao amanhecer. Os ventos sopram de fracos a moderados, com rajadas, predominando da direção norte, com variações de noroeste e nordeste.
No centro e oeste do estado, nas microrregiões de Cruzeiro do Sul e Tarauacá, o cenário é semelhante, com calor, ventilação, sol entre nuvens e chuvas passageiras. A umidade mínima varia entre 45% e 55% à tarde, e a máxima também pode chegar a 100% nas primeiras horas do dia. Os ventos sopram entre fracos e calmos, com rajadas moderadas, vindos principalmente do norte.
As temperaturas seguem elevadas em todas as regiões. Em Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre, as mínimas variam entre 22°C e 24°C, e as máximas entre 32°C e 34°C, padrão que se repete em Brasiléia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba, Assis Brasil, Plácido de Castro e Acrelândia. Em Sena Madureira, Manoel Urbano e Santa Rosa do Purus, as máximas ficam entre 31°C e 33°C.
Já em Tarauacá e Feijó, os termômetros devem registrar mínimas de 23°C a 25°C e máximas entre 32°C e 34°C. No Vale do Juruá, em Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves, as temperaturas variam entre 23°C e 25°C nas mínimas, e de 31°C a 33°C nas máximas, cenário também esperado para Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão.
Geral
Rio Envira apresenta leve recuo, mas segue acima da cota de transbordamento em Feijó
Mesmo com queda de 6 centímetros, nível do rio mantém Defesa Civil em estado de atenção no município
O nível do Rio Envira apresentou um leve recuo na manhã desta terça-feira (3) no município de Feijó, mas permanece acima da cota de transbordamento, mantendo a Defesa Civil Municipal em estado de atenção. De acordo com o Informativo Hídrico divulgado pelo órgão, a medição realizada às 7h apontou o rio com 12,38 metros, uma redução de 6 centímetros em relação ao dia anterior, quando o nível estava em 12,44 metros.
Apesar da tendência de vazante registrada nas últimas horas, o volume do Rio Envira segue 38 centímetros acima da cota de transbordamento, estabelecida em 12 metros. A cota de alerta no município é de 11 metros, patamar que já vinha sendo superado nos últimos dias.
Durante o atual período de cheia, o nível máximo registrado do Rio Envira chegou a 14,54 metros, reforçando a necessidade de monitoramento constante por parte da Defesa Civil e demais órgãos de proteção.
