Polícia Civil indicia enfermeira e médica por homicídio culposo após morte de recém-nascido na Maternidade Bárbara Heliodora
Perícia apontou negligência e imperícia no pós-parto; bebê de 5 meses de gestação morreu em outubro de 2025. Caso será denunciado pelo MP-AC.
Uma enfermeira e uma médica que atuavam na Maternidade Bárbara Heliodora, em Rio Branco, foram indiciadas por homicídio culposo pela morte de um recém-nascido de cinco meses de gestação, ocorrida em outubro de 2025. A informação foi divulgada pela Polícia Civil em coletiva nesta terça-feira (27).
De acordo com o delegado Alcino Júnior, coordenador da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), a perícia identificou negligência e falta de cuidados no pós-parto, além de imperícia no atendimento ao bebê. “A investigação conclui por uma contribuição para uma negligência logo após o parto. Essa contribuição foi importante para o óbito final”, afirmou.
O inquérito foi finalizado e encaminhado à Justiça. O Ministério Público Estadual (MP-AC) deve oferecer denúncia contra as profissionais. Após o caso, o governador Gladson Cameli determinou o afastamento da equipe envolvida. A criança morreu na maternidade por volta das 23h do dia 26 de outubro.
Investigações
A investigação da Polícia Civil sobre a morte de um recém-nascido na Maternidade Bárbara Heliodora — durante o qual o bebê foi dado como morto e deixado no necrotério — foi determinante para o óbito. Segundo o delegado Alcino Souza, coordenador da DHPP, houve um “atestado de óbito inoportuno” e falta de cuidados que poderiam ter preservado a vida da criança, mesmo em condições precárias de sobrevida.
“Ainda que as possibilidades de vida fossem mínimas, temos a obrigação de lutar por ela. Isso serve para nós policiais e para o serviço de saúde”, afirmou o delegado durante a apresentação do caso. A polícia ouviu dez servidores da maternidade e concluiu pela existência de negligência no atendimento.
O inquérito foi encaminhado ao Ministério Público, que deve denunciar uma enfermeira e uma médica por homicídio culposo. Após o ocorrido, o governador Gladson Cameli determinou o afastamento da equipe envolvida.
Relembre o caso
Um bebê de cinco meses de gestação foi dado como morto após o parto na Maternidade Bárbara Heliodora, em outubro de 2025, e passou cerca de 12 horas dentro de um saco no necrotério até ser colocado em um caixão para velório. Durante o velamento, familiares ouviram choro e constataram que a criança estava viva.
O recém-nascido foi levado de volta à maternidade e entubado na UTI Neonatal, mas não resistiu e morreu horas depois. A causa da morte atestada inicialmente foi hipóxia intrauterina (falta de oxigênio). A família é de Pauini (AM) e veio ao Acre devido a complicações na gravidez.
A polícia indiciou uma enfermeira e uma médica por homicídio culposo, alegando negligência no pós-parto e atestado de óbito “inoportuno”. A Sesacre afirmou ter seguido protocolos de reanimação, mas abriu apuração interna. O caso também é investigado pelo MP-AC e pelo CRM.
Investimentos modernizam aeroportos do Centro-Oeste a partir de 2026
Com foco na aviação regional, os aeroportos do Centro-Oeste vão receber R$ 91 milhões em investimentos federais nos próximos anos. Os recursos fazem parte da carteira pública de investimentos do Ministério de Portos e Aeroportos para o ciclo 2026–2027 e têm como objetivo modernizar terminais, qualificar a infraestrutura e preparar os aeroportos para atender com mais eficiência às demandas de mobilidade, segurança e desenvolvimento econômico da região.
O pacote inclui ações voltadas tanto ao planejamento quanto à operação aeroportuária. Um dos destaques é o investimento de R$ 2,6 milhões para a elaboração de estudos e projetos básicos do aeroporto de Caldas Novas, em Goiás, terminal que concentra fluxo expressivo de turistas atraídos pelas estâncias termais. A iniciativa busca dar base técnica a futuras intervenções no aeroporto.
Segurança operacional e qualificação dos terminais
Parte dos recursos será destinada à instalação de estações meteorológicas nos aeroportos de Água Boa e Primavera do Leste, em Mato Grosso, e de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Os equipamentos vão ampliar a confiabilidade das informações climáticas, elemento fundamental para a segurança das operações aéreas, especialmente em áreas com forte presença do agronegócio e da logística regional.
Já o aeroporto de Barra do Garças, também em Mato Grosso, receberá investimentos em obras e melhorias estruturais, com foco no aumento da capacidade operacional e na qualificação do terminal. As intervenções devem beneficiar passageiros, estimular o turismo e contribuir para a economia local. Segundo o Ministério de Portos e Aeroportos, o conjunto de ações reconhece o papel estratégico do Centro-Oeste na produção nacional e busca fortalecer a integração da região aos mercados brasileiros e internacionais.
Gasolina mais barata? Veja quanto o preço deve cair na bomba
O preço do litro da gasolina deve ficar R$ 0,09 mais barato nos postos. A estimativa é da Warren Investimentos e foi divulgada nesta terça-feira (27/1).
A queda é consequência da redução no valor cobrado pela Petrobras pela chamada “gasolina A” vendida às distribuidoras, anunciada pela estatal nessa segunda-feira (26/1).
A Petrobras informou que reduzirá em 5,2% o preço do litro da gasolina A para as distribuidoras, medida que entrou em vigor a partir desta terça. Com isso, o valor por litro cai de R$ 2,71 para R$ 2,57, uma diminuição de R$ 0,14 no atacado.
No varejo — ou seja, na bomba dos postos — a Warren Investimentos estima um recuo médio de 1,54%, o equivalente a R$ 0,09 por litro.
O preço médio de revenda da gasolina comum no Brasil ficou em R$ 6,33 de 18 a 24 de janeiro de 2026, conforme indicam os dados pesquisados pela Agência Nacional de Petróleo (ANP). O preço, no entanto, variava de R$ 5,28 a R$ 9,29.
Histórico
Desde junho de 2025, a Petrobras já anunciou três diminuições, todas elas na casa dos 5%. Em 2025, foram duas reduções no preço da gasolina. A primeira foi realizada em 2 de junho. O preço do produto repassado pela Petrobras às refinarias foi diminuído em 5,6% e passou a vigorar o valor médio por litro de R$ 2,85. A redução foi de R$ 0,17 por litro.
Fonte: Conteúdo republicado de METRPOLES - BRASIL
IBGE sofre debandada de cargos às vésperas da divulgação do PIB
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) vive mais um embate entre servidores e a direção do órgão às vésperas da divulgação do resultado do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil de 2025, prevista para o início de março.
Na última segunda-feira (19/1), a diretoria determinou a exoneração da coordenadora de Contas Nacionais, Rebeca Palis, em um ato considerado sem justificativa. O departamento é responsável por calcular grandes indicadores da economia, como o PIB, dados sobre renda, investimentos, entre outros. A então gestora estava à frente da função há 11 anos.
Após a saída, outros três servidores da mesma área entregaram cargos em solidariedade a Palis. São eles: Cristiano Martins, gerente de Bens e Serviços do IBGE e vice da Coordenação de Contas; Claudia Dionísio, gerente das Contas Nacionais Trimestrais; e Amanda Tavares, gerente substituta.
O Metrópoles apurou que os técnicos se comprometeram a permanecer nos postos, e contribuirão com a transição de cargos até a divulgação do próximo PIB Trimestral. Eles devem ser realocados para outras funções no instituto.
Críticas
O Sindicato Nacional dos Trabalhadores do IBGE (Assibge) questiona decisões da atual diretoria, comandada pelo professor e economista Marcio Pochmann. Segundo Clician do Couto Oliveira, dirigente da entidade, a saída de Rebeca se soma a outras exonerações que vêm ocorrendo de forma “injustificada”.
No ano passado, a direção também promoveu desligamentos no Centro de Documentação e Disseminação de Informações (CDDI), substituindo quadros com anos de experiência por servidores recém-aprovados no Concurso Nacional Unificado (CNU).
“[O IBGE] vem em uma sequência de exonerações em cargos de confiança, todos sem justificativa, na mesma toada. É um órgão público, então os atos têm que ter transparência, publicidade”, avalia Couto Oliveira, ao Metrópoles.
A executiva da Assibge ainda critica a falta de um plano de transição para continuidade dos trabalhados na Coordenação de Contas. “Essa transmissão de cargo precisa estar acompanhada por um plano de transição e isso não foi acordado”, ressaltou.
Em um comunicado, o IBGE informou que o servidor Ricardo Montes de Moraes será o novo coordenador de Contas Nacionais. Ainda segundo o órgão, o cronograma de transição entre a atual e o futuro coordenador está em andamento, “garantindo o cumprimento integral do Plano de Trabalho e plenamente o cronograma de divulgações para o ano de 2026”.
Fonte: Conteúdo republicado de METRPOLES - BRASIL
