Polícia Civil incinera quase uma tonelada de drogas e causa prejuízo de R$ 3 milhões ao tráfico

Em um dia de debates de ideias e sugestões sobre a Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora como Direito Humano com a participação popular, a prefeitura de Brasileia realizou nesta quarta-feira 26, no centro cultural, a III Conferência de Saúde do município.

Além da comunidade em geral participaram também representantes de instituições e organizações governamental e não governamental.

Representando a gestão e o Prefeito Carlinhos do Pelado o Vice- Prefeito Amaral do Gelo, fez a abertura da conferência acompanhado do Secretário de Saúde Francélio Barbosa, Coordenador da Conferência Romantiéze Lourenço, Presidente do Conselho Municipal de Saúde Luzinete Ferreira, Representante do Conselho Estadual de Saúde Manuela Bussons e a Representante do Centro de Referência Estadual de Saúde do Trabalhador e Trabalhadora Lucrécia Batista.

A Conferência de Saúde é um evento que reúne a sociedade civil, governo estadual e municipal para debater definir as diretrizes das políticas públicas de saúde de acordo com a Lei 8.142/1990 que regula as Conferências de Saúde no Brasil, que desde então são realizadas a cada quatro anos.

Essas conferências são convocadas pelo Poder Executivo, mas podem também ser convocadas pelo Conselho de Saúde.

O Vice-Prefeito Amaral do Gelo destacou a importância das discussões para o desenvolvimento de mais ações que visam cuidar da saúde dos trabalhadores e trabalhadoras.

“O que estamos fazendo aqui é uma oportunidade única que acontece há cada quatros de debater propostas concretas que visam cuidar da saúde dos nossos trabalhadores e trabalhadoras em saúde com dignidade. Só assim teremos uma cidade para todos inclusive na saúde municipal”, afirmou o Vice-Prefeito.

Francélio Barbosa, secretário de saúde, enalteceu a presença significativa da categoria e população. “Estamos com todos os nossos profissionais de saúde, das unidades, farmácia, núcleos, agentes comunitários, presidente do conselho, usuários do SUS, participando da nossa conferência discutindo as melhores propostas de saúde para a conferência estadual e nacional para nossos trabalhadores, o que é fundamental e essencial para todos esses profissionais”, destacou o Secretário.

