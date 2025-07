Polícia Civil identifica quatro suspeitos de sequestrar e assassinar jovem em Mâncio Lima, dois já foram presos

A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia-Geral de Mâncio Lima, identificou quatro suspeitos envolvidos no sequestro e assassinato de Daniel Bezerra de Lima, de 25 anos. O crime ocorreu no dia 27 de junho, quando a vítima foi abordada por criminosos no Ramal do Chaparral, zona rural do município. Na ocasião, Daniel foi forçado a entrar em um veículo e, sob ameaça, os criminosos chegaram a intimidar seus familiares.

Na última semana, dois suspeitos, um de 22 anos e outro de 19, foram capturados pela Polícia Civil. Durante audiência de custódia realizada no sábado, 5, um dos detidos confessou ter assassinado Daniel Bezerra. Apesar da confissão, as diligências da PCAC continuam para localizar o corpo da vítima.

De acordo com as investigações, a motivação do crime estaria relacionada a dívidas oriundas do tráfico de drogas. Em depoimento, os presos informaram que Daniel teria subtraído uma quantidade significativa de entorpecentes do grupo criminoso ao qual pertenciam, o que teria motivado a ordem de execução.

Desde o desaparecimento, a Polícia Civil vem trabalhando de forma intensiva na elucidação do caso. O delegado responsável pela investigação, José Obetânio, destaca a atuação contínua das equipes.

“Desde que tomamos conhecimento do sequestro, mobilizamos todos os esforços para identificar os autores e entender a dinâmica do crime. Já conseguimos prender dois suspeitos, que estão colaborando com as investigações. Nosso foco agora é localizar o corpo da vítima e prender os demais envolvidos para que todos respondam pelo crime cometido”, afirmou o delegado.

A Polícia Civil segue com as diligências para prender os outros dois suspeitos e elucidar todos os detalhes do crime.

Fonte: PCAC

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários