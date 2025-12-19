Cotidiano
Polícia Civil identifica dois suspeitos de tentativa de latrocínio a tiros em posto de combustíveis no Acre
Vítima foi baleada na cabeça após reagir a assalto no bairro Joafra, em Rio Branco; moto e roupas usadas no crime foram apreendidas
A Polícia Civil do Acre (PCAC) identificou nesta sexta-feira (19) dois homens suspeitos de envolvimento em uma tentativa de latrocínio em um posto de combustíveis no bairro Joafra, na capital. Durante o assalto, a vítima reagiu e foi baleada na cabeça.
O crime mobilizou a Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões (DCORE), que iniciou as investigações imediatamente após a ocorrência. Após diligências, os policiais localizaram e apreenderam a motocicleta utilizada na ação, além das roupas usadas pelos autores no momento do crime.
Os suspeitos foram levados à Divisão Especializada de Investigações Criminais (DEIC) para interrogatório e procedimentos legais. As investigações seguem em andamento para esclarecer todos os detalhes do caso e garantir a responsabilização dos envolvidos.
O estado de saúde da vítima não foi divulgado pela polícia. A apreensão dos itens usados no crime é considerada um passo importante para a elucidação e para a interrupção da ação criminosa da dupla.
Comentários
Cotidiano
Seplan lança nova publicação que analisa os dados de exportação e importação do estado
Com o lançamento do Boletim do Comércio Exterior, a Seplan amplia a transparência e o acesso à informação econômica, oferecendo uma ferramenta estratégica para gestores públicos, pesquisadores, empresários e a população em geral
Em uma iniciativa inédita, a Secretaria de Estado de Planejamento do Acre (Seplan) lançou o Boletim do Comércio Exterior. Assim como as demais publicações produzidas pela pasta, por meio da equipe do Departamento de Estudos, Pesquisa e Indicadores (Deepi), o novo boletim passa a analisar os dados do mês corrente e, no mês seguinte, apresentar o desempenho da balança comercial acreana.
Com o objetivo de sintetizar a interação do Acre com o mercado internacional, o boletim evidencia o desempenho das exportações e importações no período analisado, destacando a inserção econômica do estado no cenário externo, além de sinalizar oportunidades e desafios para o fortalecimento da economia acreana.
Neste mês de dezembro, a Seplan apresenta dois boletins, referentes aos dados dos meses de outubro e novembro. Nos boletins, o cidadão encontra os principais produtos exportados e importados, os países parceiros no comércio exterior, as vias de escoamento da produção e a participação dos municípios nas vendas externas, oferecendo um panorama claro da inserção do Acre no mercado internacional.
Destaques de outubro
No boletim referente ao mês de outubro, as exportações acreanas somaram US$8,86 milhões, crescimento de 46,19% em relação a setembro, enquanto o saldo da balança comercial permaneceu positivo, alcançando US$8,01 milhões. A carne bovina liderou a pauta exportadora do mês, seguida pela carne suína e pela castanha, com destaque também para os Emirados Árabes Unidos, Peru e Egito como principais destinos dos produtos acreanos.
Destaques de novembro
Já o boletim de novembro mantém a tendência de superávit comercial e reforça o perfil exportador do Acre, baseado principalmente em commodities agropecuárias e florestais. O documento evidencia a continuidade da relevância da carne bovina, da soja e da castanha na pauta de exportações, além da predominância das rotas marítimas como principal via de saída dos produtos, sinalizando a importância da logística portuária para o comércio exterior do estado.
Com o lançamento do Boletim do Comércio Exterior, a Seplan amplia a transparência e o acesso à informação econômica, oferecendo uma ferramenta estratégica para gestores públicos, pesquisadores, empresários e a população em geral. A publicação mensal contribui para o acompanhamento da dinâmica econômica do Acre, apoiando o planejamento de políticas públicas e a tomada de decisões voltadas ao desenvolvimento regional e à ampliação da participação do estado no comércio internacional.
Os boletins estão disponíveis na íntegra no site da Seplan.
Comentários
Cotidiano
Acre aparece na 21ª posição em ranking nacional de custo da energia elétrica
O Acre ocupa a 21ª colocação no ranking dos estados brasileiros com menor custo da energia elétrica, segundo dados do Ranking de Competitividade dos Estados 2025, elaborado pelo Centro de Liderança Pública (CLP) com base em informações da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).
De acordo com o levantamento, a tarifa média de energia no Acre é de R$ 1.010,80 por megawatt-hora (MWh). O valor considera o custo da energia com impostos e é calculado a partir do consumo comercial, residencial, industrial e rural, ponderado conforme a participação de cada classe no consumo total do estado.
No cenário nacional, o estado da Paraíba lidera o ranking, apresentando a menor tarifa média do país, com R$ 735,00 por MWh. Já o Pará aparece na última posição, registrando o maior custo médio de energia elétrica, com R$ 1.180,00 por MWh.
O indicador integra o eixo de infraestrutura do Ranking de Competitividade dos Estados e é utilizado para avaliar fatores que impactam diretamente a atividade econômica, a atração de investimentos e o custo de vida da população.
Segundo o CLP, o desempenho dos estados nesse indicador destaca aspectos como matriz energética, encargos, logística de distribuição e eficiência regulatória, elementos que influenciam diretamente o preço final da energia para consumidores e empresas.
Comentários
Cotidiano
Deracre garante R$ 6,3 milhões para manutenção de rodovias do Acre em 2026
O calendário de serviços contempla a AC-010, entre Rio Branco e Porto Acre; a AC-040, que liga a capital a Plácido de Castro; o km 100 da AC-090; além das rodovias AC-475, entre Acrelândia e Plácido de Castro, e AC-485, acesso a Xapuri
O trabalho técnico desenvolvido pelo Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre) assegurou ao Acre R$ 6,3 milhões em recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide) Combustíveis para a recuperação e conservação de rodovias estaduais em 2026. A liberação foi confirmada por portaria do Ministério dos Transportes.
A CIDE Combustíveis é a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico referente às atividades de importação e comercialização de petróleo e seus derivados. O produto da arrecadação da CIDE tem sua destinação restrita à finalidades como financiamento de programas de infraestrutura de transportes.
O aumento do repasse está diretamente ligado à execução das manutenções, à inclusão de novos trechos nos planos de trabalho e ao cumprimento das metas apresentadas pelo Deracre ao governo federal. A presidente do Deracre, Sula Ximenes, destacou que o resultado segue a orientação do governador Gladson Camelí de manter as rodovias estaduais em condições de tráfego.
“Esse recurso é fruto de planejamento e execução. O Deracre apresentou os trechos, executou o que foi pactuado e ampliou a malha atendida, conforme a determinação do governador Gladson Camelí”, afirmou.
O calendário de serviços contempla a AC-010, entre Rio Branco e Porto Acre; a AC-040, que liga a capital a Plácido de Castro; o km 100 da AC-090; além das rodovias AC-475, entre Acrelândia e Plácido de Castro, e AC-485, acesso a Xapuri. Também estão incluídas a AC-380, variante da BR-317 em direção a Xapuri; a AC-445, entre Bujari e Vila do V; e as rodovias AC-407 e AC-405, que atendem municípios do Vale do Juruá, como Rodrigues Alves, Cruzeiro do Sul e Mâncio Lima.
As intervenções concentram-se em trechos que funcionam como principal ligação entre comunidades e sedes municipais, garantindo deslocamento, transporte da produção e acesso a serviços públicos.
Você precisa fazer login para comentar.