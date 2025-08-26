fbpx
Conecte-se conosco

Geral

Polícia Civil identifica corpos encontrados na zona rural de Mâncio Lima

Publicado

2 horas atrás

em

Marcondes Melo era apontado como integrante de organização criminosa e tinha mandado de prisão em aberto. Foto: cedida

A equipe da Polícia Civil do Acre (PCAC), que atua em Mâncio Lima, identificou na tarde da última segunda-feira, 25, os dois corpos encontrados na zona rural da cidade, no Ramal do “Feijão Insosso”. As vítimas foram identificadas como Marcondes Melo da Cunha, de 39 anos, e João Paulo da Silva Pedroza, de 26 anos.

De acordo com as investigações, Marcondes Melo era um velho conhecido da polícia e possuía um mandado de prisão em aberto. Ele integrava uma organização criminosa atuante na região e, segundo relatos, dormia na mata para evitar ataques de membros de um grupo rival. Marcondes também era apontado como traficante de drogas, realizando constantes viagens ao Peru para buscar entorpecentes, que eram posteriormente distribuídos em diversas regiões do Brasil.

A Polícia Civil trabalha para esclarecer as circunstâncias das mortes e apurar possíveis conexões com disputas entre facções criminosas na região.

“Estamos reunindo todas as informações para entender o contexto em que essas mortes ocorreram. Marcondes Melo tinha histórico criminal, era integrante de organização criminosa e estava foragido da Justiça. Trabalhamos com a hipótese de que a motivação esteja relacionada à disputa entre facções, mas não descartamos nenhuma linha de investigação. Nosso objetivo é identificar todos os envolvidos e garantir que os responsáveis sejam levados à Justiça”, afirmou o delegado José Obetânio, responsável pelo inquérito.

Polícia Civil investiga se mortes têm relação com disputa entre facções na região. Foto: cedida

Fonte: PCAC

Comentários

Tópicos Relacionados
Continue lendo

Geral

Polícia Militar apreende arma de fabricação caseira durante patrulhamento em Rio Branco

Publicado

1 hora atrás

em

26 de agosto de 2025

Por

Na tarde desta segunda-feira, 25, a Polícia Militar do Acre (PMAC), por meio de uma guarnição do 1º Batalhão, apreendeu uma arma de fogo de fabricação artesanal no bairro Nova Esperança, em Rio Branco.

A ocorrência teve início durante patrulhamento preventivo na Estrada do Calafate, nas proximidades de um supermercado. Os policiais visualizaram o condutor de uma motocicleta Honda/CG 160, de cor amarela, que ao perceber a presença da guarnição demonstrou nervosismo, mudou repentinamente de rota e acelerou o veículo.

Após a abordagem, os militares localizaram uma arma de fogo caseira calibre .22, que estava escondida sob o assento da motocicleta. Os policiais também constataram que o condutor apresentava sinais de alteração psicomotora, como fala desconexa, olhos avermelhados, dificuldade de equilíbrio e roupas desalinhadas. Questionado, ele recusou o teste do etilômetro, mas admitiu ter consumido drogas ilícitas, entre elas maconha, crack e cocaína.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao suspeito, que foi conduzido à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os procedimentos cabíveis. A motocicleta também foi apreendida e encaminhada à unidade policial.

Comentários

Continue lendo

Geral

Polícia Militar apreende drogas e materiais de tráfico no bairro Montanhês

Publicado

1 hora atrás

em

26 de agosto de 2025

Por

Na tarde desta segunda-feira, 25, a Polícia Militar do Acre (PMAC), por meio de guarnição do 3º Batalhão, apreendeu entorpecentes e diversos materiais utilizados no tráfico de drogas no bairro Montanhês, em Rio Branco.

A ação teve início após denúncia de um cidadão, que informou a presença de um indivíduo comercializando drogas na Travessa das Palheiras. Ao chegar ao local, a guarnição avistou o suspeito, que tentou fugir, abandonando uma mochila e pulando cercas em direção a quintais da região.

Durante a perseguição, o homem acabou entrando em uma residência sem saída, onde foi abordado pelos militares. Questionado, ele informou que parte da droga estava na mochila descartada e o restante em uma residência utilizada para esconder os entorpecentes.

Na mochila, foram encontrados 66 papelotes de maconha (143g), 123 invólucros de pasta base de cocaína (123g) e 14 invólucros de pasta base de cocaína (15g), além de balanças de precisão, embalagens plásticas, dois celulares, potes utilizados para dividir a droga, uma balaclava e uma pochete.

Na residência indicada, os policiais localizaram ainda aproximadamente 136g de maconha pronta para o preparo. Todo o material foi apreendido e encaminhado para a Delegacia de Flagrantes (Defla). O suspeito recebeu voz de prisão em flagrante e foi apresentado à autoridade policial competente para os devidos procedimentos.

Comentários

Continue lendo

Geral

Polícia Civil cumpre mandado de internação contra jovem envolvido em crime de tortura em Xapuri

Publicado

2 horas atrás

em

26 de agosto de 2025

Por

Jovem envolvido em tortura é apreendido e encaminhado à Justiça no Alto Acre. Foto: cedida

Na última segunda-feira, 25, a Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da equipe de investigadores da Delegacia-Geral de Xapuri, deu cumprimento a um mandado de internação contra R. dos S. A., atualmente maior de idade.

De acordo com as investigações, o jovem esteve envolvido em um crime de tortura ocorrido em 2024, no bairro Sibéria, em Xapuri. Na época, R. dos S. A. era menor de idade, mas, por meio de um trabalho minucioso de investigação, os policiais conseguiram reunir provas que confirmam a sua participação no delito, praticado juntamente com outros indivíduos.

Durante o cumprimento da ordem judicial, o jovem foi localizado em uma residência de familiares, também no bairro Sibéria. Ele foi apreendido, conduzido à delegacia para os procedimentos de praxe e, em seguida, encaminhado para a Pousada do Menor do Alto Acre, onde ficará à disposição da Justiça.

 

Fonte: PCAC

Comentários

Continue lendo