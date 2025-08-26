Polícia Civil identifica corpos encontrados na zona rural de Mâncio Lima

De acordo com as investigações, Marcondes Melo era um velho conhecido da polícia e possuía um mandado de prisão em aberto. Ele integrava uma organização criminosa atuante na região e, segundo relatos, dormia na mata para evitar ataques de membros de um grupo rival. Marcondes também era apontado como traficante de drogas, realizando constantes viagens ao Peru para buscar entorpecentes, que eram posteriormente distribuídos em diversas regiões do Brasil.

A Polícia Civil trabalha para esclarecer as circunstâncias das mortes e apurar possíveis conexões com disputas entre facções criminosas na região.

“Estamos reunindo todas as informações para entender o contexto em que essas mortes ocorreram. Marcondes Melo tinha histórico criminal, era integrante de organização criminosa e estava foragido da Justiça. Trabalhamos com a hipótese de que a motivação esteja relacionada à disputa entre facções, mas não descartamos nenhuma linha de investigação. Nosso objetivo é identificar todos os envolvidos e garantir que os responsáveis sejam levados à Justiça”, afirmou o delegado José Obetânio, responsável pelo inquérito.