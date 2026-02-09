Polícia Civil identifica autor de homicídio no bairro Belo Jardim e confirma ligação com outros crimes

A Polícia Civil do Acre, por meio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), concluiu que Elenildo de Oliveira Dantas, conhecido como “De Menor”, de 19 anos, foi o autor do homicídio que vitimou Genilson Bonfim Mendonça Júnior, de 23 anos, no bairro Belo Jardim, em Rio Branco. O suspeito foi preso na semana passada no bairro Papouco, em cumprimento a mandado de prisão preventiva.

O crime ocorreu em uma área considerada de alto risco da capital acreana, marcada por disputas territoriais ligadas ao tráfico de drogas. Sete dias após o homicídio, Elenildo voltou a agir na mesma região, praticando um assalto. Durante a fuga, houve perseguição policial e troca de tiros com a Polícia Militar. O suspeito foi atingido no ombro por um disparo de fuzil. Um adolescente de 16 anos, que o acompanhava na motocicleta, também foi baleado e morreu após cair do veículo e sofrer traumatismo craniano.

Genilson Bonfim Mendonça Júnior foi a última vítima atribuída ao suspeito. O homicídio aconteceu no início da noite de 10 de agosto do ano passado. Segundo as investigações, Genilson, que trabalhava como pintor, saiu de casa para comprar cigarros em um estabelecimento localizado na Rua 15 de Novembro, no bairro Belo Jardim. Enquanto aguardava atendimento, sentado sobre a bicicleta, um carro preto se aproximou e um dos ocupantes efetuou os disparos.

A vítima foi atingida nas costas e no lado esquerdo do peito. Mesmo ferida, ainda tentou fugir em direção a um beco próximo, mas caiu e morreu no local.

De acordo com a DHPP, testemunhas já apontavam Elenildo como autor do crime. A confirmação veio após exame de balística, que constatou que o revólver calibre 38 apreendido com o suspeito, durante a ocorrência posterior, foi o mesmo utilizado no homicídio.

“De Menor” permanece custodiado no Complexo Penitenciário de Rio Branco, à disposição da Justiça. Ele deverá passar por audiência de instrução e julgamento na Vara do Tribunal do Júri, que decidirá sobre a pronúncia para julgamento popular. Por se tratar de réu preso e considerado de alta periculosidade, a expectativa é de que o julgamento ocorra ainda neste semestre.