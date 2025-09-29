Polícia Civil garante condenação de autor de homicídio em Rodrigues Alves

A investigação contou com a análise de imagens de circuitos internos de vigilância de estabelecimentos próximos e a coleta de depoimentos de testemunhas

A atuação da Polícia Civil do Acre foi decisiva para a condenação de Jardel Mendonça do Nascimento, de 22 anos, sentenciado a 18 anos e 8 meses de prisão pelo homicídio qualificado de José Anailton Alves de Souza, de 53 anos. O crime ocorreu no dia 25 de maio de 2024, no Centro de Rodrigues Alves.

A vítima foi encontrada morta com 10 facadas nas costas, uma na cabeça e ainda apresentava uma lesão contusa também na região da cabeça.

Logo após o crime, a Polícia Civil iniciou as diligências e conseguiu identificar rapidamente o autor. A investigação contou com a análise de imagens de circuitos internos de vigilância de estabelecimentos próximos e a coleta de depoimentos de testemunhas. Elas relataram que, no dia anterior ao homicídio, Jardel discutiu e ameaçou a vítima de morte, após ser acusado de furtar sua propriedade. José Anailton havia afirmado que denunciaria o crime à polícia, o que teria motivado o homicídio.

O delegado Marcílio Laurentino, que presidiu as investigações e prendeu o acusado, prestou depoimento durante o júri e sua fala foi considerada fundamental para a condenação.

A juíza da Comarca de Rodrigues Alves fixou a pena em regime inicial fechado, mantendo a prisão preventiva do condenado até o trânsito em julgado.

Segundo o delegado Marcílio Laurentino, os resultados refletem o empenho da instituição em manter a segurança no município:

“Desde que assumi a delegacia, em junho de 2023, já ocorreram cinco homicídios e um feminicídio. Todos os autores foram identificados e presos, o que garante um índice de 100% de resolutividade. Esse resultado demonstra o compromisso da Polícia Civil com a paz e tranquilidade da população”, destacou.

