Polícia Civil garante condenação de autor de homicídio em Rodrigues Alves
A investigação contou com a análise de imagens de circuitos internos de vigilância de estabelecimentos próximos e a coleta de depoimentos de testemunhas
A atuação da Polícia Civil do Acre foi decisiva para a condenação de Jardel Mendonça do Nascimento, de 22 anos, sentenciado a 18 anos e 8 meses de prisão pelo homicídio qualificado de José Anailton Alves de Souza, de 53 anos. O crime ocorreu no dia 25 de maio de 2024, no Centro de Rodrigues Alves.
A vítima foi encontrada morta com 10 facadas nas costas, uma na cabeça e ainda apresentava uma lesão contusa também na região da cabeça.
Logo após o crime, a Polícia Civil iniciou as diligências e conseguiu identificar rapidamente o autor. A investigação contou com a análise de imagens de circuitos internos de vigilância de estabelecimentos próximos e a coleta de depoimentos de testemunhas. Elas relataram que, no dia anterior ao homicídio, Jardel discutiu e ameaçou a vítima de morte, após ser acusado de furtar sua propriedade. José Anailton havia afirmado que denunciaria o crime à polícia, o que teria motivado o homicídio.
O delegado Marcílio Laurentino, que presidiu as investigações e prendeu o acusado, prestou depoimento durante o júri e sua fala foi considerada fundamental para a condenação.
A juíza da Comarca de Rodrigues Alves fixou a pena em regime inicial fechado, mantendo a prisão preventiva do condenado até o trânsito em julgado.
Segundo o delegado Marcílio Laurentino, os resultados refletem o empenho da instituição em manter a segurança no município:
“Desde que assumi a delegacia, em junho de 2023, já ocorreram cinco homicídios e um feminicídio. Todos os autores foram identificados e presos, o que garante um índice de 100% de resolutividade. Esse resultado demonstra o compromisso da Polícia Civil com a paz e tranquilidade da população”, destacou.
Maria Fumaça voltará à ativa para os 111 anos de Porto Velho
Um dos mais importantes elos materiais da sociedade porto-velhense com a sua própria história, a Estrada de Ferro Madeira-Mamoré está inserida nas festividades em alusão aos 111 anos de Porto Velho.
Uma reforma promovida pela mais importante associação de preservação ferroviária do Brasil, a ABPF, colocará a lendária Maria Fumaça nº 18 em atividade após mais de 20 anos parada.
Além de um percurso dentro do Complexo Madeira-Mamoré, onde mostrará toda a sua imponência, a locomotiva soará o tradicional apito, marcando o início de uma nova fase de valorização da cultura e da história da capital rondoniense.
De acordo com o prefeito Léo Moraes, essa é a oportunidade de toda a população sentir de perto a emoção de ver o que, até pouco tempo atrás, era apenas um sonho se tornando realidade.
“Foram quase 20 anos de abandono. Desde 1999, a Maria Fumaça nº 18 estava parada, como um pedaço da nossa história esquecido nos trilhos. Em menos de um ano de gestão, já colocamos a litorina para rodar e agora chegou a vez dela: neste dia 2, aniversário de Porto Velho, a Maria Fumaça volta a apitar e se locomover”, disse Léo Moraes.
A apresentação do retorno do funcionamento da locomotiva 18 acontece na próxima quinta-feira (2), a partir das 17h, no Complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré.
PRF apreende três curiós mantidos em condições inadequadas durante fiscalização na BR-364, em Feijó
Aves da espécie Sporophila angolensis estavam em gaiolas sujas e sem documentação; animais foram encaminhados ao CETAS em Rio Branco para reabilitação
Em uma operação de fiscalização realizada no último sábado (27), no km 484 da BR-364, em Feijó, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu três aves silvestres da espécie curió (Sporophila angolensis) que eram transportadas de forma irregular. Os animais estavam em gaiolas sujas, sem alimentação adequada e sem a documentação exigida por lei.
Os responsáveis pelo transporte foram autuados e assinaram termo de comparecimento em juízo, com base na Lei de Crimes Ambientais (Lei 9.605/98). As aves foram entregues ao IBAMA e, posteriormente, encaminhadas ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) em Rio Branco, onde receberão os cuidados necessários antes de possível soltura.
Em nota, a PRF reforçou que a ação integra o trabalho de combate ao tráfico e à manutenção irregular de animais silvestres, práticas que ameaçam espécies nativas e comprometem o equilíbrio ambiental na região. O curió é uma das espécies mais visadas pelo tráfico de fauna, especialmente por seu canto característico.
Prefeito de Manoel Urbano exonera filho de cargo de chefe de gabinete e o nomeia para secretaria de Turismo
Toscano Veloso (PP) agora tem dois filhos ocupando secretarias municipais; mudanças foram publicadas no Diário Oficial do Estado
O prefeito de Manoel Urbano, Toscano Veloso (PP), promoveu uma reformulação no alto escalão de sua gestão com a exoneração do filho Jarbes Lima Velozo do cargo de chefe de gabinete e sua posterior nomeação para a Secretaria Municipal de Turismo. As mudanças foram publicadas no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira (29) e têm efeito imediato.
Esta é a segunda vez que Toscano nomeia um filho para uma pasta municipal. Em maio deste ano, José Lima Velozo – irmão de Jarbes – assumiu a Secretaria de Esportes. Com a troca, Osilete Mariano Teixeira deixa a pasta de Turismo, e o prefeito passa a ter dois filhos ocupando cargos de secretário.
A medida deve reacender o debate sobre nepotismo na administração pública, prática que, embora questionada, segue sendo comum em municípios do interior.
A nomeação de familiares para cargos estratégicos frequentemente gera controvérsia sobre a legitimidade das indicações.
A decisão tende a movimentar os bastidores políticos de Manoel Urbano, cidade localizada a cerca de 380 km de Rio Branco, com dois membros da família do prefeito em posições de comando.
