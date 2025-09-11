Geral
Polícia Civil garante cidadania com 200 atendimentos para emissão da Carteira de Identidade Nacional em Manoel Urbano
Entre os dias 10 e 13 de setembro, a Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio do Instituto de Identificação Raimundo Hermínio de Melo, realiza um mutirão de atendimento na Escola Nazira Anute de Lima, em Manoel Urbano. A expectativa é de emitir cerca de 200 Carteiras de Identidade Nacional (CIN), de forma totalmente gratuita.
A iniciativa acontece em parceria com o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), com o apoio do Tribunal de Justiça do Acre (por meio do Projeto Cidadão) e da Prefeitura Municipal de Manoel Urbano. Além da emissão da CIN, a equipe do Instituto de Identificação também disponibiliza serviços para emissão de certidões e Cadastro de Pessoa Física (CPF).
O diretor do Instituto de Identificação, Júnior César da Silva, ressaltou o impacto direto da ação na vida das famílias atendidas. “É emocionante ver como a emissão de um simples documento pode transformar a vida das pessoas. Famílias, trabalhadores rurais e jovens voltam a ter acesso pleno à cidadania. Esse esforço conjunto mostra que, unidos, podemos promover dignidade e fortalecer direitos básicos em Manoel Urbano”, declarou.
Para o superintendente regional do INCRA, Márcio Alércio Rodrigues, a ação reafirma o compromisso da instituição com as comunidades. “Nosso maior objetivo é garantir que mulheres rurais, agricultores e famílias tradicionais possam ter sua documentação em dia. Só assim criamos oportunidades de desenvolvimento e asseguramos dignidade. Esse trabalho só é possível com o engajamento dos parceiros”, enfatizou.
O delegado-geral da Polícia Civil do Acre, Dr. José Henrique Maciel, destacou a relevância social da iniciativa. “Essa ação traduz o papel da Polícia Civil além da segurança pública, chegando até as comunidades com serviços que garantem direitos fundamentais. O acesso à documentação civil abre portas para políticas públicas, benefícios sociais e programas de regularização fundiária, fortalecendo a cidadania e gerando inclusão”, enalteceu.
Fonte: PCAC
Garoto acreano que recebeu doação de Gusttavo Lima fará cirurgia nesta sexta (12)
Já está internado no Hospital Moinhos de Ventos, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, o acreano Bruno Vinícius Troiani Teixeira, de 11 anos, o Bruninho, que vive em Cruzeiro do Sul e fará a implantação do marcapasso cerebral – DBS para conter as convulsões diárias que tem diariamente. A cirurgia está marcada para iniciar às 7h30 (horário de Brasília) com previsão de término por volta de 12h30 desta sexta-feira (12).
A equipe será composta por 12 profissionais, incluindo os médicos cirurgiões Paulo Franceschini, Helio Alencar, Arthur Pereira Filho, Nelson Pereira Filho, Gustavo de Davi, Alessandro Machado, anestesistas, enfermeiros e técnicos. Dois elétrodos cerebrais serão implantados no núcleo do tálamo cerebral de Bruno e vão ser ligados, possivelmente, um dia após a neurocirurgia. O garoto deve ficar três dias na unidade hospitalar e a volta para o Acre está prevista para 24 de setembro.
Os pais do menino, Marcus e Lidiani, estão com ele. O cantor Gusttavo Lima, que está bancando o procedimento, não deve visitar Bruno em Porto Alegre porque tem agenda em Pará de Minas. Porém, o cantor fará contato com os pais de Bruno por meio de chamada de vídeo.
História de Bruninho
Bruno Vinícius Troiani Teixeira, de 11 anos, vive em Cruzeiro do Sul, interior do Acre, com os pais e um irmão. É portador de uma mutação genética rara, associada ao gene KCNQ5, tem espectro autista severo e também epilepsia incontrolável, que provoca crises e convulsões diárias. O implante do estimulador cerebral deverá solucionar o problema da epilepsia.
O menino já passou por vários médicos, exames, testes, tentativas de tratamento e viagens. Os pais de Bruninho, Marcus e Lidiani, entraram em contato com todos os especialistas do país, enviando mensagens em redes sociais e e-mails, até que dois médicos responderam ao clamor e quiseram ajudar a achar uma forma de salvar o garoto. Com isso, os médicos optaram pela implantação de um eletrodo chamado DBS, que estimula o sistema nervoso exatamente na falha que causa a epilepsia.
Depois do caminho traçado, a família buscou o plano de saúde do menino considerando o elevado custo do procedimento- mais de R$ 400.000,00, o que foi negado por três vezes, mesmo com todos os laudos atestando o risco iminente de morte. Ao ver o tempo passar e a piora gradativa de Bruninho, os pais decidiram apelar para todas as possibilidades. Foi feita uma das maiores correntes de apoio já vistas em Cruzeiro do Sul, em prol de uma vaquinha para ajudar Bruninho.
No dia 2 de julho, os pais de Bruno entregaram uma carta para o cantor Gusttavo Lima, na chegada dele no aeroporto de Cruzeiro do Sul, contando a história. O cantor chamou os pais de Bruninho ao palco do show na Expoacre Juruá e fez a promessa de generosa doação para que a cirurgia pudesse ocorrer. Em paralelo, os advogados se uniram e judicializaram a questão do plano de saúde, e obtiveram êxito, mesmo que ainda em fase liminar.
“Considerando que os custos da cirurgia são variáveis, só poderão ser totalizados após a alta hospitalar. Faremos a finalização dos custos para prestar contas com toda a população cruzeirense, que muito ajudou nas campanhas de arrecadação de dinheiro e com a equipe do Gusttavo Lima. Tudo será feito da forma mais transparente possível”, contou o cirurgião dentista Marcus Vinicius Girado Teixeira, pai de Bruninho, que pede orações pela criança.
“Unidos em fé, pedimos que todos se unam em oração pelo Bruno, que nesta sexta-feira, dia 12, fará a cirurgia do DBS (marcapasso cerebral). Que os anjos do Senhor guardem cada instante e que essa vitória seja testemunho de milagres!”, pede o pai de Bruno.
O menino viajou de Cruzeiro do Sul Para Porto Alegre no último dia 7. Antes disso, participou de um momento emocionante com os colegas da escola São José. Na despedida, a turma fez a oração do ‘Pai Nosso’ pedindo pela saúde e pela vida de Bruno.
Agricultora morre ao ser atingida por árvore durante limpeza de sítio em Cruzeiro do Sul
Maria Agripina Vieira Tavares, 57 anos, trabalhava com o marido e um neto na Comunidade Gleba Retumba, em Cruzeiro do Sul, quando ocorreu o acidente
A agricultora Maria Agripina Vieira Tavares, 57 anos, morreu na manhã desta quinta-feira (11) após ser atingida por uma árvore durante a limpeza do sítio da família na Comunidade Gleba Retumba, zona rural de Cruzeiro do Sul. Ela trabalhava junto com o marido e um neto de 18 anos quando o acidente ocorreu.
De acordo com relatos preliminares, a vítima e os familiares realizavam a limpeza habitual da propriedade quando uma árvore de grande porte caiu inesperadamente, atingindo-a em cheio. Testemunhas disseram que não houve tempo para reação.
O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas Maria Agripina já havia falecido no local. O caso será investigado pelas autoridades competentes, embora tudo indique tratar-se de um acidente trágico durante o trabalho rural. A família recebe apoio de vizinhos e da comunidade local.
Sargento da PM é encontrado morto em residência no conjunto Jequitibá, em Rio Branco
Jayson Ferreira de Araújo, de 36 anos, integrava o Grupo Especial de Operações em Fronteira (GEFRON) e deixou uma filha de três anos; causas do óbito não foram divulgadas
O sargento da Polícia Militar do Acre, Jayson Ferreira de Araújo, 36 anos, foi encontrado morto na noite de quarta-feira (10) para quinta-feira (11) em sua residência, localizada no conjunto Jequitibá, região do Calafate, em Rio Branco. Militar do Grupo Especial de Operações em Fronteira (GEFRON), ele era pai de uma menina de três anos e tinha carreira reconhecida na corporação.
Em nota oficial, o Comando Geral da PM acreana lamentou a morte e destacou o trabalho do sargento: “Rogamos a Deus que, em sua infinita bondade, conceda conforto aos familiares e amigos neste momento de imensa dor e saudade”. A Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) também se manifestou, prestando solidariedade aos familiares e colegas de farda.
As causas da morte ainda são desconhecidas e aguardam determinação pericial. O caso será investigado pelas autoridades competentes.
