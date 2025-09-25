Polícia Civil fecha ponto de drogas no Centro de Cruzeiro do Sul e prende casal

A Polícia Civil do Acre (PCAC) através do Núcleo Especializado de Investigações Criminais (NEIC), em Cruzeiro do Sul, deflagrou nesta quarta-feira, 24, uma ação que resultou na prisão de um casal, M.S.S., e J.O.S., flagrados em um bar utilizado como fachada para o tráfico de drogas na área central da cidade.

O local, situado na região conhecida como “Palha do Arroz”, era investigado por concentrar grande movimentação de usuários, além de funcionar como ponto de prostituição e espaço dominado por membros da facção Comando Vermelho.

Durante a abordagem policial, foram encontradas quantidades expressivas de drogas embaladas para venda, materiais de acondicionamento e elevada soma de dinheiro trocado, típico da mercancia de entorpecentes. Um veículo Chevrolet Cruze LTZ também foi apreendido, chamando atenção pelo padrão incompatível com a realidade da localidade.

De acordo com as investigações, o bar funcionava como principal ponto de abastecimento de drogas do Centro de Cruzeiro do Sul, sendo inclusive citado em apurações sobre o homicídio de Josimar Campos de Oliveira, ocorrido recentemente no mesmo espaço. O delegado responsável pelo NEIC, Heverton Roberto Bandeira de Carvalho, destacou o impacto da operação. “Estamos desarticulando um ponto estratégico de tráfico, que abastecia usuários em toda a região central e servia de suporte para a criminalidade organizada. A ação reforça nosso compromisso em combater o tráfico e suas consequências violentas, como furtos, roubos e homicídios”, informou o delegado. Os dois presos foram autuados em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. O caso foi encaminhado à Justiça, e a Polícia Civil representou pela conversão das prisões em preventivas, a fim de garantir a ordem pública e dar continuidade às investigações.

Fonte: PCAC

