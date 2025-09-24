fbpx
Polícia Civil fecha bar utilizado como fachada para o tráfico de drogas na área central de Cruzeiro do Sul e prende casal

2 horas atrás

O caso foi encaminhado à Justiça, e a Polícia Civil representou pela conversão das prisões em preventivas, a fim de garantir a ordem pública e dar continuidade às investigações

Bar usado como fachada para o tráfico de drogas no Centro é desarticulado pela PCAC. Foto: cedida

A Polícia Civil do Acre (PCAC) através do Núcleo Especializado de Investigações Criminais (NEIC), em Cruzeiro do Sul, deflagrou nesta quarta-feira, 24, uma ação que resultou na prisão de um casal,  M.S.S., e J.O.S., flagrados em um bar utilizado como fachada para o tráfico de drogas na área central da cidade.

O local, situado na região conhecida como “Palha do Arroz”, era investigado por concentrar grande movimentação de usuários, além de funcionar como ponto de prostituição e espaço dominado por membros da facção Comando Vermelho.

Durante a abordagem policial, foram encontradas quantidades expressivas de drogas embaladas para venda, materiais de acondicionamento e elevada soma de dinheiro trocado, típico da mercancia de entorpecentes. Um veículo Chevrolet Cruze LTZ também foi apreendido, chamando atenção pelo padrão incompatível com a realidade da localidade.

De acordo com as investigações, o bar funcionava como principal ponto de abastecimento de drogas do Centro de Cruzeiro do Sul, sendo inclusive citado em apurações sobre o homicídio de Josimar Campos de Oliveira, ocorrido recentemente no mesmo espaço.

Casal é preso por tráfico e associação para o tráfico em ação da Polícia Civil, em cruzeiro do Sul. Foto: captada 

O delegado responsável pelo NEIC, Heverton Roberto Bandeira de Carvalho, destacou o impacto da operação. “Estamos desarticulando um ponto estratégico de tráfico, que abastecia usuários em toda a região central e servia de suporte para a criminalidade organizada. A ação reforça nosso compromisso em combater o tráfico e suas consequências violentas, como furtos, roubos e homicídios”, informou o delegado.

Os dois presos foram autuados em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. O caso foi encaminhado à Justiça, e a Polícia Civil representou pela conversão das prisões em preventivas, a fim de garantir a ordem pública e dar continuidade às investigações.

Homem denunciado pelo MPAC é condenado a 19 anos de prisão por tentativa de feminicídio

32 segundos atrás

24 de setembro de 2025

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) obteve, nesta quarta-feira, 24, a condenação de Evandro Alcemir Feitosa Rodrigues a 19 anos e 10 meses de prisão pela tentativa de feminicídio contra sua ex-companheira em Rio Branco. O promotor de Justiça Carlos Augusto Pescador atuou no júri.

Conforme a denúncia do MPAC, os fatos ocorreram em agosto de 2024, quando o acusado, motivado pelo término do relacionamento e usando recurso que dificultou a defesa da vítima, desferiu dois golpes de faca contra a ex-companheira, atingindo seu pulmão. A vítima sobreviveu após conseguir buscar ajuda na residência de sua mãe e ser encaminhada ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde passou por cirurgia e ficou internada por 15 dias.

O MPAC destacou que o crime foi cometido em razão da condição de mulher da vítima, caracterizando violência doméstica e familiar, e que o acusado a atacou de surpresa.

A pena fixada será cumprida inicialmente em regime fechado.

Acre sobe para 12ª posição em ranking nacional de segurança pública, aponta estudo de competitividade

2 horas atrás

24 de setembro de 2025

Estado avançou uma colocação no Ranking de Competitividade dos Estados 2025, do Centro de Liderança Pública; indicadores incluem sistema prisional, mortes no trânsito e violência contra a mulher

Os dados são baseados em fontes como Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN), Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), Datasus e IBGE. Foto: captada 

O Acre subiu uma posição no Ranking de Competitividade dos Estados 2025 na área de Segurança Pública, passando do 13º para o 12º lugar entre as 27 unidades da federação. A análise, divulgada pelo Centro de Liderança Pública (CLP), considera a segurança como um dos pilares fundamentais para o equilíbrio institucional e o desenvolvimento socioeconômico.

O pilar de Segurança Pública representa 12,6% do peso total do ranking geral e avalia indicadores como:

  • Atuação do sistema de Justiça Criminal;

  • Número de presos sem condenação e déficit de vagas no sistema prisional;

  • Mortes a esclarecer e índices de feminicídio e violência sexual;

  • Mortalidade e morbidade hospitalar por acidentes de trânsito;

  • Segurança pessoal e patrimonial e qualidade das informações sobre criminalidade.

O pilar levou em consideração diferentes indicadores, com base em dados de órgãos oficiais e institutos de pesquisa. Foram analisados a atuação do sistema de Justiça Criminal (DEPEN e FBSP), o número de presos sem condenação (DEPEN), o déficit de vagas no sistema prisional (DEPEN), além das mortes a esclarecer (Datasus).

Também entraram na avaliação a mortalidade no trânsito e a morbidade hospitalar por acidentes de trânsito (ambos com dados do Datasus e IBGE), a segurança pessoal e patrimonial (FBSP), a qualidade da informação sobre criminalidade (FBSP), bem como os índices de violência sexual e feminicídio (FBSP).

A melhora na posição do Acre reflete avanços em um setor considerado essencial para a garantia dos direitos individuais e a atração de investimentos. O ranking destaca que a capacidade do Estado em assegurar a ordem interna é um diferencial para a competitividade entre as unidades da federação.

O estado subiu uma colocação em relação ao ano anterior, quando ocupava o 13º lugar. Foto: captada 

Ambulância do SAMU capota após desviar de veículo na BR-364, em Cruzeiro do Sul

4 horas atrás

24 de setembro de 2025

Acidente ocorreu na manhã desta quarta-feira (24) no Ramal 3, Projeto Santa Luzia; dois ocupantes da unidade não sofreram ferimentos graves

O acidente envolvendo uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), foi registrado na região do Ramal 3, Projeto Santa Luzia, na BR-364, zona rural de Cruzeiro do Sul. Foto: captada 

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) capotou na manhã desta quarta-feira, 24, na BR-364, no Ramal 3 do Projeto Santa Luzia, na zona rural de Cruzeiro do Sul. De acordo com informações preliminares, o motorista teria perdido o controle do veículo ao tentar desviar de outro carro na estrada.

A unidade capotou várias vezes até parar às margens da pista. No interior da ambulância estavam o condutor e uma técnica de enfermagem, que, de acordo com os primeiros relatos, não sofreram ferimentos graves.

