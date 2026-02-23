Conecte-se conosco

Polícia Civil estabelece novas normas e fluxos para atendimento de situações de flagrante delito no Juruá

Publicado

31 minutos atrás

em

A Polícia Civil do Acre (PCAC), tornou pública nesta segunda-feira, 23, a Portaria Regulamentar nº 02, que estabelece novas normas e fluxos para o atendimento de situações de flagrante delito em Cruzeiro do Sul e nos demais municípios que integram a regional do Juruá. A medida tem como foco principal padronizar procedimentos, organizar responsabilidades e assegurar resposta rápida e eficiente às ocorrências submetidas à Polícia Judiciária.

A normativa disciplina de forma detalhada como se dará o recebimento, a autuação e o processamento dos flagrantes, considerando as particularidades geográficas e operacionais da região. O documento reforça que a organização dos fluxos busca garantir atendimento ininterrupto à população, além de otimizar a atuação das equipes policiais, conferindo maior clareza quanto às atribuições de cada unidade durante o regime de plantão.

O fluxo define quais unidades serão responsáveis pelo recebimento de flagrantes em dias úteis, fins de semana e feriados, incluindo, em determinados períodos, ocorrências oriundas de municípios como Mâncio Lima, Porto Walter, Rodrigues Alves e Marechal Thaumaturgo, além das demandas da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, à Criança e ao Adolescente (Dempca) e dos Núcleos Especializados de Investigação Criminal (Neic).

A regulamentação também estabelece critérios para o acionamento de delegados de sobreaviso, a remessa de procedimentos às unidades competentes e a atuação em casos simultâneos, observando a gravidade da ocorrência, a vulnerabilidade da vítima e a preservação de vestígios e provas. O descumprimento das escalas poderá implicar responsabilização disciplinar, reforçando o compromisso institucional com a efetividade do serviço.

Outro destaque é a definição de fluxos específicos para o atendimento de mulheres, crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica e familiar, com a adoção imediata de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha e na Lei Henry Borel. Com a entrada em vigor da portaria na data de sua publicação, a Polícia Civil reforça a padronização dos procedimentos de flagrante delito na regional do Juruá, garantindo maior organização, segurança jurídica e eficiência na prestação do serviço à sociedade.

 

 

Tudo Viagem

Voos diretos de Rio Branco para São Paulo por R$ 1,2 mil, ida e volta

Publicado

11 minutos atrás

em

23 de fevereiro de 2026

Por

As companhias aéreas que operam voos comerciais no Acre lançaram uma promoção para quem pretende viajar na baixa temporada. As ofertas são para viagens nos meses de abril, maio, junho, agosto e setembro, exceto nos feriados deste período. Um dos destaques é da capital acreana para São Paulo (Aeroporto de Guarulhos) em voo direto da LATAM: passagens de ida e volta por R$ 1.271. Esse valor é para viagem entre 15 e 22 agosto.  (Veja detalhes na imagem abaixo).

Se a viagem for entre os dias 22 e 29 de agosto as passagens de Rio Branco para São Paulo, também em voo direto, estão sendo vendidas por R$ 1.278,78. Acesse aqui essa promoção. Pela Azul vale destacar os voos diretos da capital acreana para Belo Horizonte (Aeroporto de Confins) pelo valor de R$ 1.220 (ida e volta). Essa promoção é para viagem no final de abril e retorno em maio.

Garanta aqui passagens aéreas de Rio Branco para São Paulo por R$ 1.271 (ida e volta)

Voos para Manaus e Cruzeiro do Sul por menos de R$ 1 mil, ida e volta

Nos voos diretos operados pela Gol tem passagens aéreas entre Rio Branco e Cruzeiro do Sul por R$ 843 (ida e volta). Para Manaus a Gol está vendendo passagens por R$ 935. Lembrando que a Gol faz a ligação sem escala entre as duas capitais às terças, quintas-feiras e sábados. Todas as passagens estão com as taxas de embarques inclusas. Veja mais ofertas no final deste post.

Garanta aqui passagens aéreas de Rio Branco para Cruzeiro do Sul por R$ 843 (ida e volta)

Garanta aqui passagens aéreas de Cruzeiro do Sul para Rio Branco por R$ 843 (ida e volta)

Garanta aqui passagens aéreas de Rio Branco para Manaus por R$ 935 (ida e volta)

Garanta aqui passagens aéreas de Rio Branco para Belo Horizonte por R$ 1.220 (ida e volta)

Garanta aqui passagens aéreas de Rio Branco para Brasília por R$ 1.580 (ida e volta)

Garanta aqui passagens aéreas de Rio Branco para São Paulo (Guarulhos) por R$ 1.271 (ida e volta)

Garanta aqui passagens aéreas de Rio Branco para o Rio de Janeiro por R$ 1.882 (ida e volta)

Não achou o que procurava? Clique aqui e consulte destinos em promoção

Garanta aqui passagens de viagens com descontos especiais e e m 10 vezes sem juros

Geral

Investigação da Polícia Civil culmina na prisão de integrante da alta hierarquia de organização criminosa

Publicado

17 minutos atrás

em

23 de fevereiro de 2026

Por

Uma investigação conduzida pela Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), resultou na prisão de uma importante liderança da facção Bonde dos 13, na tarde do último domingo, 22. N. L. da C., de 29 anos, foi capturado em ação conjunta realizada entre a PCAC, o Ministério Público do Acre (MPAC), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), e a Polícia Rodoviária Federal (PRF), em continuidade à Operação Desmonte III, deflagrada em 1º de dezembro de 2025.

O investigado era considerado alvo estratégico devido ao seu elevado nível de influência na tomada de decisões do grupo criminoso. Contra ele havia um mandado de prisão em aberto, expedido pela Vara Estadual de Jurisdição de Garantias, pelo crime de integrar organização criminosa. A captura foi concretizada após rigoroso período de monitoramento, que possibilitou às equipes identificar com precisão o paradeiro do suspeito e confirmar seu papel central na coordenação logística e na expansão das atividades ilícitas da facção.

O delegado Gustavo Neves, titular da DRACO, destacou a relevância do trabalho integrado para o êxito da ação. “É fundamental ressaltar que o sucesso desta operação só foi possível graças ao trabalho interinstitucional realizado entre a Polícia Civil do Acre, o GAECO e a Polícia Rodoviária Federal, que conseguiu prender importante liderança da facção Bonde dos 13, como resultado de uma investigação conduzida pela DRACO da PCAC. Com essa captura, a Polícia Civil reafirma seu compromisso de sufocar o crime organizado, atacando não apenas a base, mas principalmente a cúpula que coordena a violência em nosso estado”, afirmou.

O coordenador do Gaeco/MPAC, promotor de Justiça Antônio Alceste Callil de Castro, também enfatizou os impactos da prisão para o enfrentamento ao crime organizado. “Ao retirar de circulação um indivíduo com alto poder de decisão, as instituições conseguem interromper a transmissão de ordens e enfraquecer a estrutura hierárquica do grupo. Além disso, essa ação isola comunicações estratégicas e reafirma a presença do Estado, refletindo imediatamente na redução de crimes conexos e na desestabilização de planos de expansão da facção no território”, pontuou o promotor.

Fonte: Conteúdo republicado de POLÍCIA CIVIL - GERAL

Geral

Incêndio atinge 800 m² de vegetação no Ramal do Polo, em Cruzeiro do Sul

Publicado

27 minutos atrás

em

23 de fevereiro de 2026

Por

Fogo teria começado após queima controlada sem acero adequado; bombeiros atuaram por duas horas no combate

Uma área de aproximadamente 800 metros quadrados de vegetação foi consumida pelo fogo no último sábado (21), no Ramal do Polo, localizado na Vila Santa Rosa, em Cruzeiro do Sul.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Acre, o proprietário do terreno teria iniciado uma queima controlada, mas não realizou um acero adequado, o que permitiu que as chamas se espalhassem para uma área de vegetação aberta.

As equipes atuaram por cerca de duas horas no combate ao incêndio e no resfriamento da área atingida.

“Chegando lá, verificou-se que realmente se tratava de um incêndio que, no primeiro momento, era controlado. Após duas horas de combate com os militares utilizando bomba costal e abafadores, conseguiram fazer o isolamento da área, o resfriamento e debelar o incêndio”, relatou o tenente Pires, subcomandante da corporação em Cruzeiro do Sul.

