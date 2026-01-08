Polícia Civil esclarece furto de 28 bovinos na zona rural de Epitaciolândia

A Polícia Civil do Estado do Acre, por meio da Delegacia de Epitaciolândia, tomou conhecimento do furto de 28 cabeças de gado ocorrido em uma propriedade rural localizada no Ramal do Mato Grosso, nas proximidades da Escola Alcino Monteiro, zona rural do município. O crime causou grande prejuízo ao proprietário e gerou forte repercussão entre produtores da região.

Assim que informada sobre os fatos, a equipe de investigação iniciou diligências imediatas, deslocando-se até o local do furto para levantamento das primeiras informações. Durante a averiguação, os policiais constataram indícios claros de que a ação criminosa foi praticada de forma organizada e planejada, com o emprego de dois caminhões boiadeiros, utilizados para o transporte dos animais subtraídos.

A partir da análise dos vestígios encontrados na propriedade, bem como de informações colhidas durante as diligências de campo, os investigadores conseguiram identificar um dos veículos utilizados no crime. Trata-se de um caminhão boiadeiro de cor prata, pertencente ao Frigorífico Norte Carnes, localizado no município de Brasiléia. Essa identificação foi fundamental para o avanço das investigações e para a reconstituição da dinâmica do furto.

Com o aprofundamento dos trabalhos investigativos, a Polícia Civil conseguiu desvendar toda a logística empregada na ação criminosa, apurando que o furto contou com a participação de pelo menos cinco pessoas. Entre os envolvidos, as investigações apontam a participação direta de um vizinho da propriedade, que teria sido o responsável por arquitetar e coordenar toda a ação, aproveitando-se do conhecimento da rotina local e das facilidades de acesso à área rural.

O delegado titular de Epitaciolândia destacou o empenho e a eficiência da equipe de investigadores na rápida elucidação do caso, ressaltando a importância do trabalho técnico para dar uma resposta efetiva à sociedade. “Por meio do rápido trabalho investigativo, foi possível chegar à autoria desses crimes, que causaram repercussão na cidade. Nesse sentido, a Polícia Civil reforça o comprometimento com a investigação criminal a fim de que crimes dessa natureza não voltem a ocorrer”, frisou.

As investigações seguem em andamento para a completa responsabilização dos envolvidos e adoção das medidas legais cabíveis, bem como para a recuperação do prejuízo causado à vítima. A Polícia Civil reafirma seu compromisso com o combate aos crimes patrimoniais na zona rural e orienta que a população continue colaborando com informações que podem ser repassadas de forma anônima.

