Polícia Civil encontra moto abandonada que pode ter sido usada em crimes na zona rural de Brasiléia
Veículo foi localizado em ramal da BR-317 e pode estar ligado a furtos registrados na região
Agentes da Polícia Civil do Acre localizaram uma motocicleta de cor vermelha abandonada no ramal do km 18 da BR-317, conhecida como Estrada do Pacífico, na zona rural de Brasiléia.
De acordo com informações da polícia, o veículo possui as mesmas características de uma motocicleta que estaria sendo utilizada por suspeitos envolvidos em furtos e roubos registrados em ramais da região.
Após moradores procurarem a delegacia para relatar os crimes, uma equipe de investigadores iniciou diligências na área rural do município. Durante as buscas, os agentes encontraram a motocicleta abandonada.
A suspeita é de que o veículo tenha apresentado problemas na parte elétrica e sido deixado no local pelos possíveis autores dos crimes.
Como a moto não possui identificação inicial do proprietário, a Polícia Civil divulgou imagens do veículo e pede que qualquer pessoa que tenha informações ou reconheça a motocicleta entre em contato para auxiliar na identificação do dono.
Caso seja confirmada a procedência, o veículo deverá ser devolvido ao legítimo proprietário. As investigações continuam para tentar identificar e localizar os suspeitos envolvidos nos furtos e roubos na zona rural do município.
Deputado Adailton Cruz afirma arquivamento definitivo de terceirização do Hospital Regional do Alto Acre
Parlamentar defende contratação de especialistas e critica politização do debate sobre a saúde pública
O deputado estadual Adailton Cruz esteve na tribuna da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) para tratar de pautas relacionadas à saúde pública, ao funcionalismo estadual e também comentar articulações políticas no estado.
Antes do pronunciamento, o parlamentar concedeu entrevista ao portal oaltoacre.com e falou sobre a situação do Hospital Regional do Alto Acre, localizado em Brasiléia. Segundo ele, o processo que previa a terceirização da unidade hospitalar foi definitivamente arquivado.
De acordo com o deputado, a proposta previa repassar cerca de R$ 80 milhões para que uma empresa privada assumisse a gestão do hospital, que possui 102 leitos e cerca de 300 servidores. Para Adailton, a medida não seria adequada diante da necessidade de ampliar o quadro de especialistas na unidade.
“O processo de terceirização está definitivamente arquivado. O hospital continua sob gestão pública, com seus servidores, e agora o foco precisa ser a contratação de especialistas em áreas como cardiologia, neurologia, ortopedia, anestesia e ginecologia”, afirmou.
O parlamentar destacou que é favorável à contratação de profissionais especializados, inclusive por meio de modalidades específicas de terceirização, mas reforçou que a gestão da unidade deve permanecer pública.
Durante a entrevista, Adailton Cruz também criticou a politização do debate sobre a saúde. Segundo ele, o tema não deve ser usado como ferramenta de disputa partidária.
“O debate sobre saúde precisa deixar de lado bandeiras políticas. O que precisa estar em primeiro lugar é a vida das pessoas e o atendimento digno para a população”, ressaltou.
O deputado ainda destacou que o hospital atende moradores de toda a regional do Alto Acre, incluindo os municípios de Brasiléia, Assis Brasil e Xapuri, e defendeu melhorias no atendimento e na estrutura da unidade.
Segundo ele, o investimento em saúde no estado aumentou significativamente nos últimos anos, o que, na avaliação do parlamentar, deve permitir avanços na contratação de especialistas e na ampliação dos serviços oferecidos à população.
Operação apreende mais de 200 quilos de skunk e prende seis pessoas em Senador Guiomard
Ação conjunta da Polícia Federal e Gefron interceptou esquema de transporte de drogas na região de fronteira
Uma operação realizada pela Polícia Federal do Brasil em conjunto com o Grupo Especial de Operações em Fronteira (Gefron), ligado à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre, resultou na prisão em flagrante de seis pessoas e na apreensão de uma grande quantidade de drogas nesta terça-feira (10), no município de Senador Guiomard.
Durante a ação de combate aos crimes transfronteiriços, as equipes de segurança identificaram e interceptaram uma logística utilizada para o transporte de entorpecentes na região de fronteira.
Ao todo, foram apreendidos 213 quilos de skunk, uma variedade de maconha com alta concentração de THC. Além da droga, dois automóveis que estavam sendo utilizados no transporte do entorpecente também foram apreendidos pelas equipes.
Os seis suspeitos presos durante a operação, juntamente com o material apreendido, foram encaminhados à Superintendência da Polícia Federal, onde foram realizados os procedimentos legais.
De acordo com a Polícia Federal, os investigados poderão responder pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. As investigações continuam para identificar outros possíveis integrantes do esquema criminoso.
Idoso de 77 anos espera mais de 1 hora por atendimento do Samu após atropelamento por moto na Cidade do Povo
O idoso José Barroso Braga, de 77 anos, foi vítima de um atropelamento por moto na tarde desta terça-feira (10), na Rua Franco Silva, no Conjunto Habitacional Cidade do Povo, região do Segundo Distrito de Rio Branco.
De acordo com informações de testemunhas, José estava conversando com amigos em um comércio localizado na Rua Franco Silva. Quando começou a chover, o idoso, para evitar se molhar, saiu correndo para atravessar a rua e voltar para casa, que fica em frente ao estabelecimento comercial. Ao não olhar para os dois lados da via, acabou sendo atropelado por um homem ainda não identificado, que trafegava em uma motocicleta modelo Mottu, de cor preta.
Com o impacto, o idoso foi arremessado e caiu violentamente, batendo a cabeça contra o asfalto. Ele sofreu um Traumatismo Cranioencefálico (TCE) de natureza leve e também teve um ferimento na testa.
Populares que passavam pelo local prestaram os primeiros socorros e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). No entanto, segundo moradores, a ambulância demorou cerca de uma hora para chegar ao local do acidente.
Após a chegada da equipe de suporte básico, o idoso foi imobilizado, recebeu os primeiros atendimentos ainda no local e, em seguida, foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.
O Policiamento de Trânsito foi acionado, esteve no local e isolou a área para o trabalho da perícia. Após os procedimentos de praxe, a motocicleta foi liberada e entregue ao motociclista, que permaneceu no local e prestou socorro à vítima.
A reportagem teve acesso a um vídeo gravado por um morador da região que mostra a preocupação de populares com o estado de saúde do idoso e também a reclamação pela demora no atendimento, considerando que a vítima é uma pessoa idosa.
Uma fonte ligada ao Samu, que preferiu não se identificar por medo de represálias, relatou que parte das ambulâncias da frota estaria em estado precário e outra parte fora de circulação para manutenção em uma oficina que presta serviços ao órgão. Segundo a fonte, no momento da ocorrência não havia ambulâncias disponíveis, e até mesmo as duas unidades de suporte avançado estariam empenhadas em outros atendimentos.
Ainda de acordo com a fonte, a ambulância de suporte básico que normalmente permanece na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Segundo Distrito estaria sendo mantida na sede do Samu, localizada na Rua José de Melo, no bairro Bosque. A mudança teria ocorrido porque o espaço de repouso da equipe de socorristas na unidade está sem ar-condicionado.
Moradores do Conjunto Habitacional Cidade do Povo afirmam que há anos reivindicam a presença fixa de uma ambulância do Samu na UPA da região. Segundo eles, o pedido sempre recebe como justificativa a distribuição das viaturas conforme critérios de quantidade por região da cidade. A explicação, no entanto, não é aceita pela comunidade, que afirma que a área registra alto índice de acidentes e ocorrências policiais.
