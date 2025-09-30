Polícia Civil encontra 2,5 kg de cocaína enterrados em área de mata em Cruzeiro do Sul

Droga estava escondida no bairro da Lagoa e investigação busca identificar responsável pelo entorpecente

A Polícia Civil apreendeu cerca de 2,5 quilos de cocaína durante uma ação realizada na tarde de segunda-feira (29), em Cruzeiro do Sul. O entorpecente foi localizado em uma área de mata no bairro da Lagoa, após diligências conduzidas pelo Núcleo Especializado em Investigação Criminal (NEIC).

De acordo com o delegado Heverton Carvalho, a droga foi encontrada após agentes perceberem movimentação suspeita na região. “Percebemos algo estranho no local, fizemos uma conferência e, ao escavar a área, conseguimos localizar cerca de 2,5 kg de entorpecentes, que estavam enterrados para dificultar a ação policial”, afirmou.

Segundo Carvalho, criminosos costumam utilizar tambores, latas ou sacos plásticos para enterrar drogas, prática que visa proteger a substância e dificultar a localização pelas autoridades. A Polícia Civil segue investigando para identificar o responsável pelo material apreendido, com possibilidade de prisão e cumprimento de mandados judiciais.

