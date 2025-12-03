Polícia Civil em Cruzeiro do Sul realiza duas prisões por descumprimento de medidas protetivas nesta quarta-feira

A Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) de Cruzeiro do Sul realizou, nesta quarta-feira, 3, duas prisões relacionadas ao descumprimento de medidas protetivas de urgência.

No primeiro caso, os policiais cumpriram a prisão de um indígena da etnia Katukina, que violou medida protetiva concedida em favor da vítima. Além do descumprimento, o homem também é investigado em outro inquérito por suspeita de ter estuprado e engravidado a própria filha, denúncia que segue em apuração pela unidade especializada.

A segunda prisão ocorreu após a própria vítima procurar a DEAM e informar que o agressor estava, naquele exato momento, descumprindo a ordem judicial que o proibia de se aproximar. Diante da denúncia imediata, uma equipe de oficiais investigadores foi designada para verificar a situação. Ao chegar ao local, os policiais encontraram o infrator dentro da residência da vítima.

O homem recebeu voz de prisão e foi conduzido para a sede da DEAM, onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

