Polícia Civil elucida furto qualificado e recupera equipamentos do Sintesac em Cruzeiro do Sul

A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio do Núcleo Especializado em Investigações de Crimes Patrimoniais (Nepatri), em Cruzeiro do Sul, elucidou nesta quinta-feira, 8, um furto qualificado ocorrido nas dependências do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde (Sintesac).

O crime foi praticado na madrugada do dia 5 de janeiro, por volta das 3h, quando dois indivíduos invadiram o local após arrombarem duas portas e uma janela de vidro, subtraindo equipamentos utilizados nas atividades administrativas da entidade sindical.

Mesmo com o intervalo entre a prática do crime e o início das investigações, a atuação técnica dos investigadores do Nepatri, com diligências em campo, levantamento de informações e cruzamento de dados, possibilitou a identificação dos autores e a recuperação integral dos bens subtraídos.

Entre os objetos recuperados estão um notebook Lenovo Ideapad Slim, avaliado em R$ 4.000,00; um notebook ASUS Vivobook 15 (M1502), avaliado em R$ 3.000,00; e um ventilador, avaliado em R$ 200,00, totalizando um prejuízo estimado em R$ 7.200,00.

Os autores foram identificados pelas iniciais G.P.S. e G.S.G., ambos reincidentes em crimes patrimoniais. Os bens serão restituídos ao sindicato, e embora os suspeitos não tenham sido presos por não estarem em flagrante, eles serão ouvidos pela autoridade policial e responderão criminalmente pelo furto.

Fonte: PCAC

