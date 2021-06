Polícia Civil e programa VIGIA apreendem oito quilos de drogas após operação na AC-40

Ascom/Polícia Civil do Acre

Uma ação desencadeada pela Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia de Repressão ao Narcotráfico (Denarc), e o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), por meio do programa VIGIA, resultou na prisão de um indivíduo portando oito quilos de drogas, aparentemente cocaína. A ação, nominada de operação “Hórus”, ocorreu nessa terça-feira, 08, em Rio Branco.

Além da quantidade de entorpecentes, foi também apreendido um celular LG e uma caminhonete, que era supostamente utilizada para os atos de traficância. Ao todo, mais de R$ 80.000,00, somente nesta ação (possível valor ganho com a venda do entorpecente e o celular, que foram apreendidos), resultou em prejuízos ao crime organizado no estado.

O indivíduo, após a sua prisão, foi conduzido para a Delegacia de Flagrantes (Defla) de Rio Branco, para mais procedimentos.