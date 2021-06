Polícia Civil e PM de Assis Brasil tentam capturar homicida foragido da Justiça

A cerca de 48 horas, as polícias civil e militar de Assis Brasil, tentam localizar um homicida foragido da justiça do Acre, que estaria fazendo ameaças e andando armado pela área rural do município.

Segundo foi apurado, havia rumores de que o foragido teria sequestrado sua ex-companheira na zona rural, abusado, cometido o assassinato e escondido o corpo. Fato esse que passou a ser procurado pela mata, mas, descobriram que o fato não aconteceu após localizarem a mulher na cidade que desmentiu o assunto.

Mesmo assim, os policiais realizaram buscas mais intensas pela redondeza do município e quase foi detido durante um cerco. O homem que não teve seu nome divulgado para que não atrapalhem os trabalhos, conseguiu fugir largando para trás, uma espingarda, a moto e pertences, ficando apenas com a roupa do corpo.

O trabalho de busca pelo homem está em campo, pois, as autoridades o consideram perigoso, uma vez que já cometeu um homicídio e ainda teria pendencias perante a justiça acreana.

Mais informações a qualquer momento.