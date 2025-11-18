Polícia Civil e Gefron apreendem 19 tijolos de drogas em Reserva no Acre

Jefferson Pereira, o “Cigarrin”, de 24 anos, era procurado por tentativa de homicídio; ação integrada da Civil e Militar resultou na captura no bairro São Francisco

Uma ação integrada da Polícia Civil e da Polícia Militar do Acre resultou na prisão de Jefferson Pereira de Freitas, 24 anos, conhecido como “Cigarrin”, identificado como membro do Comando Vermelho (CV) e considerado criminoso de alta periculosidade. A captura ocorreu na noite desta segunda-feira (18) na rua principal do bairro São Francisco, em Rio Branco, após um policial civil à paisana reconhecer o suspeito que possuía mandado de prisão preventiva em aberto por participação em tentativa de homicídio.

Ao confirmar a identidade de Jefferson, o agente acionou o apoio de uma guarnição do 3° Batalhão da PM, que realizou a abordagem e efetuou a prisão. O criminoso foi conduzido inicialmente à Delegacia de Investigações Criminais (DEIC), depois à Delegacia Central de Flagrantes (Defla) e, finalmente, transferido para o presídio de Rio Branco, onde permanecerá à disposição da Justiça.

O mandado de prisão preventiva havia sido expedido no dia 13 de novembro pela 2ª Vara do Tribunal do Júri e Auditoria Militar do TJAC. Na decisão, o juiz Alesson José Santos Braz determinou a prisão de Jefferson e de outro investigado envolvidos em tentativa de homicídio registrada em outubro, como medida necessária para garantir a ordem pública devido à reconhecida periculosidade dos acusados.

Jefferson possui uma extensa ficha criminal, com envolvimento em diversos homicídios e tentativas registrados na capital, além de atuação em crimes no interior do estado. Investigações apontam que ele teria mudado recentemente de facção, passando a integrar o Comando Vermelho.

Em uma ação criminosa recente, Jefferson Pereira de Freitas “Cigarrin”, participou de uma tentativa de homicídio no bairro Recanto dos Buritis, quando abriu fogo contra um grupo de pessoas que conversava em via pública. informações da Polícia Civil, o criminoso mantinha contato frequente com outros integrantes faccionado já que havia mudado recentemente de facção, passando a integrar o Comando Vermelho (CV). para planejamento de novas execuções.

Após a conclusão dos procedimentos forenses, Jefferson P. de Freitas, conhecido como “Cigarrin”, será encaminhado ao Presídio Francisco de Oliveira Conde (FOC) para cumprimento da prisão preventiva decretada pela Justiça. O integrante do Comando Vermelho, permanecerá na unidade de segurança máxima devido à sua extensa ficha criminal e reconhecida periculosidade. A transferência para o FOC, principal presídio do estado, segue determinação judicial que considera a necessidade de garantir a ordem pública e a segurança do processo penal. O criminoso de 24 anos responde por envolvimento em diversos homicídios e tentativas de assassinato na capital e interior acreano, além de ter recentemente mudado de facção conforme apontam investigações policiais.

Relacionado

Comentários