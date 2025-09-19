Polícia Civil do Tocantins prende suspeitos de aplicar golpes de falsos leilões de veículos na internet

Operação “Ghost Root” cumpriu mandados em São Paulo e bloqueou contas com até R$ 100 mil para ressarcir vítimas

A Polícia Civil do Tocantins deflagrou, nesta quinta-feira (18), a operação “Ghost Root”, que resultou no cumprimento de sete mandados de prisão preventiva e 11 de busca e apreensão contra integrantes de uma organização criminosa especializada em golpes de falsos leilões de veículos pela internet. A ação foi realizada em São Paulo, onde o grupo atuava.

As investigações tiveram início em janeiro de 2025, após um morador de Araguaína, no norte do Tocantins, perder R$ 87 mil em um dos golpes. Segundo a polícia, os criminosos anunciavam veículos inexistentes em plataformas digitais e atraíam vítimas em diversos estados do país.

A Justiça da 2ª Vara Criminal de Araguaína expediu os mandados e determinou o bloqueio de até R$ 100 mil nas contas bancárias dos investigados, com o objetivo de garantir o ressarcimento das vítimas.

De acordo com o delegado Márcio Lopes, responsável pelo caso, o grupo tinha atuação estruturada e interestadual. A operação contou com o apoio da Polícia Civil de São Paulo.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários