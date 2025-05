Polícia Civil do Acre restitui mais de 100 celulares na segunda etapa da Operação Mobile

O Curso de Atendimento à Tentativa de Suicídio (CATS), desenvolvido pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp), em parceria com a Polícia Militar do Estado do Acre (PMAC), inicia fase prática com simulação de suicídio na quarta ponte, em Rio Branco, na tarde desta quinta-feira, 22.

Ao todo, 30 alunos iniciaram a capacitação, que possui uma carga horária de 40 horas-aula. O curso começou com palestras, análises de casos e conhecimento teórico. Nesta quinta-feira, os alunos iniciaram a parte de simulações de atendimento de tentativa de suicídio. Para isso, os instrutores criaram um cenário que abrange os vários tipos de situações enfrentadas no cotidiano pelos profissionais de segurança pública.

O tenente-coronel do Corpo de Bombeiros do Ceará, Edir Souza, é um dos coordenadores do CATS e falou sobre a importância da capacitação. “O curso é uma capacitação para atender pessoas suicidas em iminente risco de morte em diversos contextos, desde locais públicos como viadutos e pontes a ambientes domésticos. Nessa edição, temos alunos de várias instituições de segurança pública e isso faz com esses profissionais possam atuar em conjunto e numa mesma linguagem para salvar vidas”, disse o oficial.

O módulo consiste em simular uma situação real de suicídio em que os alunos tiveram que aplicar as metodologias aprendidas durante a fase teórica, como aproximação, verbalização e medidas preventivas. A dinâmica da aula simulou situações com vítimas embriagadas, dependentes químicos e sob influência de transtornos mentais.

O soldado Francisco Oliveira integra o grupo de alunos do CATS. Atualmente, ele atua no 1º Batalhão da PMAC e enfatizou que a polícia é uma das primeiras equipes de segurança a chegar em uma ocorrência de suicídio. “Geralmente, a PMAC é a primeira instituição que recebe uma ocorrência com vítimas em situação de tentativa de suicídio. O curso nos qualifica para agir assertivamente e preservar vidas até que outras equipes especializadas com os bombeiros possam chegar ao local”, disse o policial.

O objetivo principal do CATS é capacitar os profissionais para agir de forma qualificada em situações de crise relacionadas à tentativa de suicídio, com foco na preservação da vida, escuta empática e integração com as demais instituições de segurança pública do Acre.

