Polícia Civil do Acre resgata vítima de violência doméstica em área ribeirinha de Tarauacá

A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia-Geral de Tarauacá, realizou no último domingo, 4, uma ação policial que resultou no resgate de uma vítima de violência doméstica no seringal Pacajá, localizado ao longo do Rio Tarauacá, em uma área inóspita, alagadiça e com acesso exclusivamente por via fluvial.

A ocorrência teve início após familiares da vítima registrarem um Boletim de Ocorrência, informando que passaram a receber áudios enviados pela mulher, nos quais ela pedia socorro e relatava estar sendo agredida pelo companheiro, em local de difícil acesso. Diante da gravidade da situação e do risco iminente à integridade física da vítima, a autoridade policial determinou, de imediato, a mobilização de uma equipe da Polícia Civil, com apoio logístico, para deslocamento até a localidade indicada, enfrentando grandes dificuldades de acesso.

Ao chegar ao local, os policiais constataram que a mulher apresentava diversas lesões aparentes, especialmente na região do rosto, compatíveis com agressões físicas recentes. A vítima foi resgatada e conduzida em segurança até a Delegacia de Polícia de Tarauacá, onde foram adotadas as providências legais cabíveis



Equipe da Delegacia-Geral de Tarauacá enfrentou dificuldades de acesso para chegar até a vítima. Fotos: cedidas

Após o resgate, a mulher foi encaminhada para atendimento médico e para a realização do exame de corpo de delito. O suposto autor também foi localizado e apresentado à autoridade policial para os esclarecimentos necessários, conforme prevê a legislação vigente.

A Polícia Civil do Acre reforça seu compromisso no enfrentamento à violência doméstica e destaca a importância das denúncias, que são fundamentais para garantir a proteção das vítimas, especialmente em regiões de difícil acesso da zona rural.

