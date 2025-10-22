Polícia Civil do Acre resgata cadela vítima de maus-tratos em Rodrigues Alves

Animal estava amarrado com corda que causava ferimentos, desnutrido e sem acesso a água ou comida; tutora idosa também estava em situação de vulnerabilidade

Uma ação da Polícia Civil do Acre (PCAC) resgatou na manhã desta quarta-feira (22) uma cadela que vivia em situação de maus-tratos no município de Rodrigues Alves. A operação, conduzida pela Delegacia Geral da cidade, foi deflagrada após uma denúncia detalhada de uma Organização Não Governamental (ONG) de proteção animal que já acompanhava o caso e fornecia alimentação para o animal.

Ao chegarem ao local, o delegado Marcílio Laurentino e sua equipe encontraram a cadela amarrada por uma corda que causava ferimentos no pescoço, sem acesso a água ou comida, e com claros sinais de desnutrição e negligência. A situação era ainda mais complexa por envolver uma tutora idosa de 77 anos, deficiente física, que mora sozinha e também se encontra em situação de vulnerabilidade social.

“O animal foi resgatado e ficará sob os cuidados da ONG, que providenciará um lar adotivo responsável. Paralelamente, a Polícia Civil instaurará procedimento para apurar tanto o crime de maus-tratos ao animal quanto a situação de vulnerabilidade da idosa”, explicou o delegado Marcílio Laurentino.

O caso será investigado sob a perspectiva do crime de maus-tratos aos animais, previsto na Lei Federal 9.605/98, enquanto a condição social da idosa também receberá atenção das autoridades.

Duas Proteções em Uma Única Ação

A PCAC reforçou que maus-tratos a animais é crime, previsto no artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/98), com pena de reclusão e multa. Denúncias podem ser feitas nas delegacias locais ou pelo Disque Denúncia 181.

Mais do que apenas aplicar a lei, a ação visou amparar ambas as vítimas da história. “O objetivo é garantir não apenas a proteção dos animais, mas também o amparo às pessoas que se encontram em condições de fragilidade social”, destacou o delegado.

O caso agora será investigado para garantir a responsabilização legal dos envolvidos e, principalmente, o acolhimento adequado tanto da idosa quanto da cadela resgatada.

