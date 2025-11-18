Polícia Civil do Acre realiza palestra sobre racismo estrutural na administração pública para servidores do Estado

A Polícia Civil do Acre (PCAC), participou nesta terça-feira, 18, de uma ação formativa promovida pela Secretaria de Estado de Planejamento. O delegado e coordenador da Delegacia de Flagrantes (Defla), Samuel Mendes, ministrou a palestra “Racismo Estrutural na Administração Pública”, tema central de um dos módulos do projeto estratégico Crescer Juntos, Capacitação e Valorização dos Servidores.

O convite foi realizado pelo secretário de Estado de Planejamento, Ricardo Brandão, e prontamente autorizado pelo delegado-geral da Polícia Civil do Acre, Dr. José Henrique Maciel. A iniciativa integra o esforço do Governo do Estado em qualificar suas equipes e fortalecer práticas institucionais alinhadas aos princípios da igualdade, respeito e justiça social.

Durante a palestra, o delegado Samuel Mendes abordou a formação histórica do racismo no Brasil, seus reflexos nas estruturas de poder e as manifestações, muitas vezes sutis, que ainda persistem no ambiente institucional. Ele também destacou a importância do reconhecimento dessas práticas para que possam ser combatidas de forma efetiva.

“Falar sobre racismo estrutural é falar sobre responsabilidade coletiva. As instituições públicas têm o dever de olhar para dentro, identificar práticas discriminatórias, mesmo aquelas que passam despercebidas, e corrigi-las. Somente com consciência, capacitação e compromisso poderemos construir um serviço público mais justo, humano e representativo. A Polícia Civil tem avançado nesse debate e é nossa missão contribuir para que outras instituições também se fortaleçam nesse caminho,” afirmou Samuel Mendes.

A palestra encerrou mais um ciclo de atividades do projeto Crescer Juntos, que segue promovendo capacitações contínuas aos servidores do Estado visando melhoria do atendimento, valorização profissional e fortalecimento das políticas públicas.

