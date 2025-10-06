Polícia Civil do Acre realiza operação no Bujari e prende quatro suspeitos ligados a homicídio

A Polícia Civil do Acre (PCAC) deflagrou, no último domingo, 5, uma operação que resultou na prisão de quatro indivíduos na região do Ramal da Fumaça, no município de Bujari. Três das prisões ocorreram por meio de mandados judiciais e uma em flagrante por posse ilegal de arma de fogo.

A ação foi coordenada pela Delegacia-Geral do Bujari, com o apoio do Departamento de Polícia da Capital e Interior (DPCI) e do Grupo Especial de Fronteira (Gefron). As prisões são resultado das investigações sobre o homicídio de Antônio Carlos Rodrigues Machado, de 43 anos, ocorrido no dia 6 de setembro deste ano, no km 12 do Ramal Fumaça, situado no km 72 da BR-364. A vítima foi alvejada por três disparos de arma de fogo.

Durante a operação, a Polícia Civil cumpriu mandados de busca, apreensão e prisão expedidos pela Justiça, após o avanço das investigações que identificaram os possíveis autores e envolvidos no crime. Um dos detidos possui extensa ficha criminal e é conhecido por atuar na região do Papoco, em Rio Branco.

O delegado Rêmullo Diniz, que participou ativamente da operação policial, destacou o empenho da equipe e a importância da ação para a elucidação do crime e a segurança da comunidade. “Essa operação é fruto de um trabalho investigativo intenso da nossa equipe, com o apoio do DPCI e do Gefron, que possibilitou identificar e capturar os envolvidos no homicídio. A Polícia Civil tem atuado de forma firme para garantir que crimes dessa natureza não fiquem impunes e que a população do Bujari e região tenha a sensação de justiça e segurança restabelecida”, afirmou o delegado Rêmullo Diniz. As investigações continuam para apurar se há outros envolvidos no caso e a motivação do crime.

