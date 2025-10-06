fbpx
Geral

Polícia Civil do Acre realiza operação no Bujari e prende quatro suspeitos ligados a homicídio

Publicado

2 horas atrás

em

Operação da Polícia Civil resulta em quatro prisões no Bujari, incluindo suspeitos de homicídio. Foto: cedida

A Polícia Civil do Acre (PCAC) deflagrou, no último domingo, 5, uma operação que resultou na prisão de quatro indivíduos na região do Ramal da Fumaça, no município de Bujari. Três das prisões ocorreram por meio de mandados judiciais e uma em flagrante por posse ilegal de arma de fogo.

A ação foi coordenada pela Delegacia-Geral do Bujari, com o apoio do Departamento de Polícia da Capital e Interior (DPCI) e do Grupo Especial de Fronteira (Gefron). As prisões são resultado das investigações sobre o homicídio de Antônio Carlos Rodrigues Machado, de 43 anos, ocorrido no dia 6 de setembro deste ano, no km 12 do Ramal Fumaça, situado no km 72 da BR-364. A vítima foi alvejada por três disparos de arma de fogo.

Durante a operação, a Polícia Civil cumpriu mandados de busca, apreensão e prisão expedidos pela Justiça, após o avanço das investigações que identificaram os possíveis autores e envolvidos no crime. Um dos detidos possui extensa ficha criminal e é conhecido por atuar na região do Papoco, em Rio Branco.

Três prisões por mandado e uma em flagrante por posse ilegal de arma de fogo foram realizadas no domingo, 5.

O delegado Rêmullo Diniz, que participou ativamente da operação policial, destacou o empenho da equipe e a importância da ação para a elucidação do crime e a segurança da comunidade.

“Essa operação é fruto de um trabalho investigativo intenso da nossa equipe, com o apoio do DPCI e do Gefron, que possibilitou identificar e capturar os envolvidos no homicídio. A Polícia Civil tem atuado de forma firme para garantir que crimes dessa natureza não fiquem impunes e que a população do Bujari e região tenha a sensação de justiça e segurança restabelecida”, afirmou o delegado Rêmullo Diniz.

As investigações continuam para apurar se há outros envolvidos no caso e a motivação do crime.

Fonte: PCAC

Geral

Homem é preso em Senador Guiomard conduzindo moto roubada

Publicado

53 minutos atrás

em

6 de outubro de 2025

Por

Uma motocicleta com registro de roubo foi recuperada e o condutor preso por receptação durante uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizada na tarde da última quinta-feira (2), no km 89 da BR-317, em Senador Guiomard, interior do Acre.

A abordagem ocorreu por volta das 13h, quando os policiais pararam uma Honda/CG 125 Titan, com placa aparente de Ji-Paraná (RO). Durante a inspeção veicular, a equipe identificou indícios de adulteração nos elementos de identificação do veículo.

Após consulta aos sistemas, foi constatado que se tratava, na verdade, de uma Honda/CG 150 Titan KS, que possuía registro de roubo/furto.

O condutor relatou que estava com a motocicleta havia cerca de quatro meses e afirmou tê-la adquirido por meio de troca com outra moto, sem apresentar documentos ou informações sobre o antigo proprietário.

Diante dos fatos, o homem foi preso e encaminhado, juntamente com o veículo, à Delegacia de Polícia Civil de Senador Guiomard, onde foram adotadas as providências cabíveis com base nos artigos 180 e 311 do Código Penal, que tratam de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

 

Com informações da PRF/AC

Geral

Condutor é preso por embriaguez após fugir de fiscalização em Assis Brasil

Publicado

56 minutos atrás

em

6 de outubro de 2025

Por

Um homem foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na noite de sábado (4) por embriaguez ao volante, depois de tentar fugir de uma fiscalização de alcoolemia na BR-317, no município de Assis Brasil, interior do Acre.

A ação ocorreu por volta das 19h40, quando uma equipe da PRF realizava operação no km 405 da rodovia. Ao receber ordem de parada, o motorista de um Volkswagen Saveiro, de cor cinza, desobedeceu à determinação e acelerou em alta velocidade, iniciando uma perseguição que se estendeu por cerca de dois quilômetros. O veículo foi interceptado no km 403.

Durante a abordagem, os policiais observaram sinais de embriaguez e submeteram o condutor ao teste do etilômetro, que registrou 0,91 miligrama de álcool por litro de ar alveolar, índice que caracteriza crime de trânsito, conforme o artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97).

O homem foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia da Polícia Civil de Assis Brasil.

 

Com informações da PRF/AC

Geral

Operação apreende 13 veículos e prende uma pessoa em Cruzeiro do Sul

Publicado

59 minutos atrás

em

6 de outubro de 2025

Por

Quase 15 veículos, incluindo carros e motocicletas, foram apreendidos em uma operação de trânsito realizada em Cruzeiro do Sul na última sexta-feira (3). Os dados foram divulgados nesta segunda-feira (6).

A Polícia Militar e os Agentes de Trânsito apreenderam 9 motos, 2 carros e 2 carretinhas, somando 13 veículos, e fizeram várias autuações por condução sem habilitação e por documentação vencida dos veículos. Uma prisão foi feita durante a ação.

“Nós tivemos a operação Lei Seca, que busca coibir o uso de álcool na direção e foram conduzidas ao pátio dois automóveis, nove motocicletas, duas carretinhas daquelas de transporte. E durante uma abordagem, um cidadão que não tinha habilitação para conduzir a motocicleta, uma busca na base da justiça, observou-se que ele tinha um mandado de prisão em aberto, então ele foi preso em flagrante e foi encaminhado para a delegacia”, conta o Tenente Alessandro Martins, da PM de Cruzeiro do Sul.

