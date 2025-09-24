Polícia Civil do Acre realiza operação em Feijó e prende quatro suspeitos em investigações criminais

Na última segunda-feira, 22, a Polícia Civil do Acre 9PCAC), por meio da Delegacia-Geral de Feijó, realizou uma operação conjunta com a Polícia Militar e com o apoio do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), para dar cumprimento a mandados de prisão e busca e apreensão relacionados ao Caso Misael da Silva Freitas e a uma investigação de estupro de vulnerável.

A ação teve início no Seringal Nazaré, onde foram realizadas buscas em residências de investigados. Embora os alvos principais não tenham sido localizados, a equipe conseguiu cumprir dois mandados de prisão na cidade de Feijó. Durante as diligências, os agentes apreenderam um aparelho celular Motorola azul, que será analisado pela Polícia Civil como prova para o andamento do processo.

No Seringal Canadá, região Central, foi cumprido um mandado de busca relacionado à investigação de estupro de vulnerável. A operação resultou na prisão de duas pessoas suspeitas, além da apreensão de uma espingarda calibre 36 e de outros elementos de prova essenciais para a investigação.

O delegado Diones Lucas destacou a importância da ação. “As prisões e buscas realizadas hoje representam um avanço significativo nas investigações. Nosso objetivo é garantir que crimes graves não fiquem impunes e que as vítimas recebam proteção e justiça. As ações refletem o empenho e a dedicação de todas as forças de segurança envolvidas”, disse.

