Polícia Civil do Acre realiza intimações via WhatsApp para devolução de celulares recuperados na “Operação Mobile”

A Polícia Civil do Acre (PCAC) iniciou, nesta semana, a segunda etapa da segunda fase da “Operação Mobile”, com foco na restituição de aparelhos celulares furtados ou roubados. A ação contempla vítimas que já foram devidamente identificadas, as quais estão sendo intimadas eletronicamente, por meio do aplicativo WhatsApp, para comparecerem à sede da PCAC e receberem seus bens de volta.

As intimações estão sendo realizadas pelos números (68) 99240-0726 e (68) 99918-0000, canais oficiais da PCAC voltados exclusivamente para esse atendimento. A mobilização ocorre em toda a capital e também no interior do estado, com o apoio das delegacias regionais e do Departamento de Polícia da Capital e do Interior (DPCI).

O ponto alto da iniciativa será na próxima sexta-feira, 23, com a realização do Dia “D” de Restituição, a partir das 8h, na sede da Polícia Civil, localizada na Avenida Antônio da Rocha Viana, ao lado do Instituto Médico Legal (IML), em Rio Branco e simultaneamente nas delegacias. Na ocasião, um número expressivo de vítimas será contemplado com a devolução de seus celulares.

Na semana passada, durante a primeira etapa desta fase da operação, foram realizadas mais de 500 intimações eletrônicas em todo o estado, marcando um avanço significativo no uso da tecnologia como aliada na prestação de serviços à população.

A Operação Mobile é uma iniciativa do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), coordenada pelo Conselho Nacional dos Chefes de Polícia Civil (CONCPC), e integra o grupo de trabalho responsável pela criação do Protocolo Nacional de Recuperação de Celulares. Em 2025, a operação visa ampliar os resultados já obtidos anteriormente, somente no ano passado, cerca de 200 aparelhos celulares foram devolvidos aos seus legítimos donos no Acre.

Responsável pela coordenação da operação no estado, o delegado, Dr. Roberth Alencar, destaca a importância do esforço conjunto entre as instituições policiais e o avanço na integração de sistemas de inteligência e investigação:

“A devolução de celulares não é apenas a entrega de um bem, mas a reparação de um prejuízo causado por um crime. Estamos utilizando ferramentas tecnológicas, como o WhatsApp, para agilizar o contato com as vítimas e garantir um atendimento humanizado, eficiente e seguro. A Operação Mobile mostra que o trabalho investigativo da Polícia Civil tem resultado direto na vida das pessoas,” afirmou Alencar.

A PCAC reforça que os cidadãos que forem contatados pelos números oficiais devem comparecer munidos de documento com foto e, se possível, o boletim de ocorrência, para facilitar o processo de restituição.

O trabalho continua em andamento e novas ações de entrega de aparelhos estão previstas para as próximas semanas, ampliando o alcance da operação em todo o estado.

Fonte: PCAC

