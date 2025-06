Polícia Civil do Acre realiza exumação de jovem morto durante caçada em área de mata na fronteira com o Peru

A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio de um esforço conjunto entre as delegacias Geral de Cruzeiro do Sul, Rodrigues Alves e o Departamento de Polícia Técnica e Científica (DPTC), realizou uma operação para exumar os restos mortais de Geferson Oliveira da Cruz, de 22 anos. O jovem morreu durante uma caçada no dia 3 de junho deste ano, em uma região de mata densa situada a cerca de quatro horas da comunidade “Continuação”, no município de Rodrigues Alves, na fronteira com o Peru.

A exumação foi solicitada pelo delegado Marcílio Laurentino e autorizada pela Justiça. A operação foi coordenada pelo próprio delegado e pelo diretor do DPTC, perito Mário Sandro, contando com apoio logístico da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (CIOPAER).

A equipe policial partiu de helicóptero na manhã da última quinta-feira, 26, de Cruzeiro do Sul até a comunidade Continuação. De lá, os agentes seguiram por horas a pé em uma trilha na mata até o local onde o corpo havia sido enterrado de forma rudimentar. A ossada foi cuidadosamente recolhida para ser submetida a exames de DNA, com o objetivo de confirmar oficialmente a identidade da vítima, além de investigar a causa da morte.

Segundo relato do sogro da vítima, durante a caçada, Geferson, que era usuário de drogas, consumiu cocaína, sofreu uma overdose e morreu no local. Essa versão, contudo, ainda será confrontada com os laudos periciais a serem produzidos pelo Instituto Médico Legal.

A equipe retornou na manhã de sexta-feira, 27, com os restos mortais para Cruzeiro do Sul, encerrando com êxito uma operação complexa que exigiu logística especializada e integração entre diferentes setores da segurança pública.

A Polícia Civil reforça que todos os procedimentos seguirão os trâmites legais para elucidar as circunstâncias da morte, assegurando que a verdade dos fatos seja revelada e eventuais responsabilidades apuradas.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários