Polícia Civil do Acre realiza ação de cidadania e atende pescadores em Plácido de Castro
Nesta terça-feira, 23, a equipe do Instituto de Identificação Raimundo Hermínio Melo da Polícia Civil do Acre (PCAC) realizou em Plácido de Castro uma ação de cidadania voltada aos pescadores artesanais. Durante a iniciativa, foram prestados 600 atendimentos gratuitos, sendo 300 para pescadores de Plácido de Castro e 300 para pescadores de Acrelândia, com o objetivo de emitir a Carteira de Identidade Nacional (CIN).
A ação faz parte da regularização documental necessária para que os trabalhadores da pesca tenham acesso ao seguro-defeso, benefício garantido pelo Decreto nº 12.527/2025. O auxílio é essencial para a categoria durante o período em que a atividade pesqueira fica suspensa, permitindo a preservação dos ecossistemas.
O delegado-geral da Polícia Civil, Dr. José Henrique Maciel, destacou a importância da iniciativa. “O Governo do Estado, por meio da Polícia Civil e do Instituto de Identificação, tem se dedicado a atender os pescadores artesanais com a emissão da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN). Essa iniciativa, que já começou nas cidades do Vale do Juruá, será levada também aos demais municípios, garantindo que todos possam ter acesso ao documento. Trata-se de um compromisso do governo com a categoria, assegurando que os pescadores continuem aptos a receber o benefício do seguro defeso”, enfatizou.
Durante a ação, o secretário de Estado de Governo (Segov), Luiz Calixto, participou da ação, apoiando a causa dos pescadores. Em demonstração de gratidão, os trabalhadores agraciaram o secretário com um pescado, reforçando o vínculo entre a categoria e o governo estadual.
A iniciativa reforça o compromisso do Governo do Acre e da Polícia Civil em promover ações de cidadania e garantir os direitos dos trabalhadores da pesca artesanal, unindo regularização documental e proteção social.
Justiça do Acre realiza primeira audiência sobre morte de enfermeira Géssica
Dois policiais militares respondem por homicídio qualificado, fraude processual e porte ilegal de arma
A Justiça do Acre realiza nesta quarta-feira (24), às 8h30, em Senador Guiomard, a primeira audiência de instrução do caso da morte da enfermeira Géssica, de 32 anos, mãe de três filhos. Os dois policiais militares acusados serão ouvidos por último durante a sessão.
O crime ocorreu em 2 de dezembro de 2023, durante perseguição policial na BR-317, em Capixaba. De acordo com laudos periciais, a arma encontrada com a vítima foi plantada, ela não estava sob efeito de drogas e os disparos que a atingiram partiram das armas dos policiais.
Após a audiência, o juiz da Vara Criminal de Senador Guiomard deve proferir a sentença de pronúncia, que define se os acusados irão a julgamento pelo Tribunal do Júri. A expectativa é de que a decisão leve o caso a júri popular, onde jurados definirão a culpa ou inocência dos réus.
Atualmente, os policiais cumprem prisão domiciliar. A possibilidade de absolvição é considerada remota diante do conjunto de provas, que indicam execução e enfraquecem a tese de legítima defesa.
PM prende suspeito de assalto a mercantil em Cruzeiro do Sul
Eduardo Tome Evangelista, o “Edu”, confessou participação em crime e revelou ligação com facção criminosa
A Polícia Militar prendeu nesta terça-feira (23), em Cruzeiro do Sul, Eduardo Tome Evangelista, conhecido como “Edu”, acusado de participar do assalto ao Mercantil Paraná, ocorrido no último sábado (20), no Bairro Aeroporto Velho. O crime, marcado pela violência, foi registrado por câmeras de segurança que flagraram a ação e a fuga dos assaltantes.
A prisão ocorreu durante patrulhamento na Vila Lagoinha, BR-364, após denúncias de moradores de que um homem estaria ameaçando a comunidade com arma branca e arma de fogo, além de cobrar pedágio de quem transitava pelo ramal. Segundo relatos, o suspeito se apresentou como integrante de facção criminosa, declarou ter cometido assaltos na cidade e intimidava moradores desde o domingo.
Localizado escondido em uma residência, Edu foi abordado pelos policiais e, durante revista, estava apenas com uma faca. Ele recebeu voz de prisão por ameaça e, em seguida, confessou participação no assalto ao mercantil, afirmando que a ação teria sido ordenada pela facção por o estabelecimento não pagar a chamada “caixinha”. O suspeito ainda revelou à polícia o nome e endereço do comparsa envolvido na ação criminosa.
Edu foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Cruzeiro do Sul, onde segue à disposição da Justiça.
