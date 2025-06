Polícia Civil do Acre prende suspeito de participação na morte de jovem em 2018

Na manhã desta terça-feira, 3, a Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), efetuou a prisão de M.F.C., de 25 anos, conhecido no meio criminoso pelo apelido de “Mercenário”. O mandado de prisão foi expedido pela 2ª Vara do Tribunal do Júri e Auditoria Militar de Rio Branco. A captura ocorreu no município do Bujari, no Ramal Linha Nova, colocação Canaã.

“Mercenário” é apontado como um dos envolvidos no assassinato da jovem Julie de Lima Ribeiro, de 19 anos, ocorrido em 2018. Na época, o corpo da vítima foi localizado em avançado estado de decomposição por uma equipe do Corpo de Bombeiros, às margens de um igarapé nas proximidades do Conjunto Habitacional Cidade do Povo, em Rio Branco.

Conforme os autos do processo, Julie foi mantida em cárcere privado por aproximadamente cinco dias. Durante esse período, ela teria sido julgada por membros da organização criminosa da qual fazia parte, sob acusação de traição. Após o julgamento interno da facção, a jovem foi morta.

A prisão de “Mercenário” representa um avanço significativo nas investigações conduzidas pela DHPP, que desde 2018 vem reunindo provas e elementos que indicam a participação de diversos indivíduos na execução do crime.

O suspeito foi encaminhado à delegacia e colocado à disposição da Justiça, onde responderá pelo homicídio qualificado e demais crimes relacionados à sua conduta no caso.

A DHPP reforça que, além de se dedicar aos casos atuais, mantém o compromisso de solucionar também crimes antigos, considerados de longo prazo. O objetivo é garantir que todos os delitos contra a vida sejam devidamente esclarecidos, oferecendo resposta à sociedade e promovendo a responsabilização dos autores, independentemente do tempo decorrido.

Fonte: PCAC

