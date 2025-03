Polícia Civil do Acre prende suspeito de homicídio e integrante de organização criminosa no bairro Chico Mendes

Conhecido como “FIT” ou “Pitbull”, S.F.S. já tinha condenação por crimes anteriores e ostentava tatuagem que faz referência ao artigo do homicídio no Código Penal

Na manhã desta terça-feira, 11, a Polícia Civil do Acre, por meio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), prendeu S.F.S., conhecido pelos apelidos de “FIT” ou “Pitbull”. O indivíduo, que já havia sido condenado por integrar organização criminosa, é investigado por um homicídio ocorrido em março de 2025. A prisão foi realizada no bairro Chico Mendes, em Rio Branco, e marca um avanço significativo no combate aos crimes violentos na região.

De acordo com o delegado Alcino Sousa, coordenador da DHPP, o preso é reconhecido por sua participação em crimes graves e ostenta uma tatuagem na nuca com a inscrição “121”, referência ao artigo do Código Penal que define o crime de homicídio. “A captura desse indivíduo é um passo fundamental para garantir a segurança da população, uma vez que ele já possuía envolvimento comprovado com organização criminosa e é suspeito de um homicídio recente. A Polícia Civil segue firme no combate à criminalidade e na elucidação de crimes contra a vida”, afirmou o delegado.

A operação reforça o compromisso da Polícia Civil em desarticular grupos criminosos e solucionar casos de violência, garantindo maior segurança para os moradores do Acre.

