Polícia Civil do Acre prende suspeito de furtos em residência e órgão público em Tarauacá

O criminoso entrou pelo telhado do órgão, causando danos ao patrimônio histórico do município e furtando um óculos de grau pertencente a uma servidora

A Polícia Civil do Acre, por meio da Delegacia Geral de Tarauacá, realizou na última terça-feira, 11, a prisão de um homem suspeito de cometer furtos no centro da cidade. A ação foi desencadeada após a equipe de investigadores identificar semelhanças no modus operandi dos crimes e iniciar diligências para localizar o autor.

O primeiro furto ocorreu na madrugada de segunda-feira, por volta das 2h da manhã, na Secretaria Municipal da Cultura. O criminoso entrou pelo telhado do órgão, causando danos ao patrimônio histórico do município e furtando um óculos de grau pertencente a uma servidora. Já o segundo furto aconteceu na madrugada de terça-feira, em uma residência, onde o autor danificou o basculante do banheiro, arrombou a porta e subtraiu uma Makita e um sapato. Ele também se alimentou e revirou as geladeiras e os cômodos da casa e da Secretaria da Cultura.

Durante a investigação, ao conversar com populares nos arredores dos locais dos crimes, os policiais civis descobriram que os objetos furtados poderiam estar em uma residência no bairro da Praia (Senador Pompeu). Em ato contínuo, a equipe se deslocou até o local, onde avistou um homem de bicicleta amarela, jaqueta preta e boné vermelho (o mesmo boné identificado nas imagens da câmera de segurança) saindo da direção da referida residência.

Diante das diligências realizadas e dos objetos recuperados e reconhecidos pelas vítimas, ficou comprovada a autoria do suspeito, conhecido como “Xinida”. No momento da prisão, ele estava em posse de itens furtados tanto da Secretaria da Cultura quanto da residência invadida. Posteriormente, o suspeito foi encaminhado à delegacia de polícia e entregue à autoridade policial para os procedimentos de praxe, com sua integridade física preservada.

