Polícia Civil do Acre prende suspeito de envolvimento na morte de indígena da etnia Kulina em Manoel Urbano

Gleison de Sousa Ciqueira, procurado há dois anos por tráfico de drogas, foi capturado por policiais do Patrulhamento Rural na manhã desta terça-feira (20), em Rio Branco.

Na manhã desta terça-feira (20), policiais do Patrulhamento Rural do 1º Batalhão da Polícia Militar prenderam o foragido da justiça Gleison de Sousa Ciqueira, de 32 anos, nas proximidades do km 58 da Rodovia AC-90, conhecida como estrada Transacreana, em Rio Branco.

A prisão ocorreu após os militares desconfiarem da atitude suspeita de ocupantes de um veículo quebrado na região da Vila Verde. Ao avistar a guarnição, um dos homens tentou fugir a pé, mas foi rapidamente alcançado e abordado pelos policiais.

Durante a abordagem, o suspeito tentou se identificar com um nome falso. No entanto, os policiais já tinham informações sobre sua verdadeira identidade e a condição de foragido. Uma consulta ao banco nacional de dados confirmou a existência de um mandado de prisão expedido pela 1ª Vara do Tribunal do Crime da Comarca de Rio Branco, por envolvimento com tráfico de drogas.

Segundo a polícia, Gleison estava foragido havia cerca de dois anos. Após a prisão, ele foi encaminhado à Delegacia Central de Flagrantes (DEFLA), onde permanece à disposição da Justiça.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários