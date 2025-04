Polícia Civil do Acre prende sete pessoas por organização criminosa e apreende drogas e armas em Assis Brasil

Todos os recapturados foram levados de volta ao sistema penitenciário, onde ficarão à disposição da Justiça

Com Polícia Civil do Estado do Acre

Em uma operação intensiva conduzida pela Polícia Civil do Estado do Acre (PCAC), por meio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), quatro indivíduos foragidos da Justiça foram recapturados nos últimos três dias. As prisões ocorreram em sequência a partir do início da semana, resultado de um trabalho investigativo minucioso realizado pelos agentes da especializada.

Foram capturados Gabriel Miranda Gonçalves, Ramisses da Silva Feitosa e Altervir de Araújo da Silva, esses foram sentenciados por homicídios cometidos no estado, além de Ítalo de Andrade Lima, condenado por homicídio e roubo. Os três fazem parte do grupo de detentos que conseguiram fugir do Presídio Francisco de Oliveira Conde (FOC), em Rio Branco, em duas ocasiões distintas.

A primeira fuga aconteceu no dia 4 de novembro de 2024, quando seis presos escaparam do Pavilhão B da Unidade de Regime Provisório. Já a segunda ocorreu no dia 17 de dezembro do mesmo ano, com a evasão de mais três detentos da mesma unidade prisional. As investigações indicaram que os recapturados estavam escondidos em pontos estratégicos da capital, tentando evitar a ação policial.

A operação reforça o empenho da DHPP em combater a impunidade e garantir o cumprimento das penas impostas pelo Poder Judiciário. Todos os recapturados foram levados de volta ao sistema penitenciário, onde ficarão à disposição da Justiça.

“Trabalhamos com foco e estratégia para devolver esses criminosos ao sistema prisional. São indivíduos perigosos, com condenações por crimes graves, e não medimos esforços para retirá-los novamente das ruas. Essa é uma resposta firme da Polícia Civil ao crime e uma demonstração de respeito às famílias vítimas da violência”, afirmou o delegado titular da DHPP, Alcino Ferreira Júnior.

A Polícia Civil do Acre segue vigilante e atuante no enfrentamento à criminalidade, reafirmando seu compromisso com a justiça e a segurança pública no estado.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários