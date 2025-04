Polícia Civil do Acre prende oito suspeitos por envolvimento na morte brutal de Yara Paulino durante operação no Cidade do Povo

Na manhã desta terça-feira, 29, a Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), com apoio da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (CORE), deflagrou uma operação no Conjunto Habitacional Cidade do Povo, em Rio Branco. A ação resultou no cumprimento de 10 mandados de busca e apreensão e 8 mandados de prisão.

A operação é um desdobramento das investigações sobre o assassinato brutal de Yara Paulino, ocorrido no dia 24 de março deste ano. Todos os presos têm envolvimento direto ou indireto na tortura e posterior linchamento da vítima. Entre os detidos está o ex-companheiro de Yara, que, segundo as investigações, estava presente no momento da tortura. Três mulheres também foram presas sob suspeita de integrarem o grupo que submeteu a vítima a agressões físicas antes do homicídio.

Além disso, foram apreendidos aparelhos celulares com os suspeitos, que serão periciados e devem contribuir para o aprofundamento das investigações.

Segundo a Polícia Civil, os outros presos possuem ligação com o linchamento e pertencem a uma organização criminosa com atuação na localidade. O caso segue sob investigação e, até o momento, uma criança, filha de Yara, continua desaparecida desde o dia do crime. As autoridades trabalham com a hipótese de que a criança esteja viva, mas optam por não divulgar detalhes para não comprometer as investigações.

O delegado-geral da Polícia Civil do Acre, Dr. Henrique Maciel, destacou o empenho da instituição na elucidação do caso. “A Polícia Civil tem tratado esse caso com a seriedade e a urgência que ele exige. Desde o início, nossas equipes têm trabalhado incansavelmente para identificar todos os envolvidos e responsabilizá-los perante a Justiça. Nosso compromisso é com a verdade, com a memória da vítima e com a proteção da criança que segue desaparecida”, enalteceu.

Responsável pelas investigações, o delegado Leonardo Ribeiro, titular da DHPP, reforçou a importância da operação desta terça-feira. “As prisões realizadas hoje são resultado de um trabalho intenso de investigação e cooperação entre diferentes setores da Polícia Civil. O caso da Yara comoveu toda a sociedade e seguimos empenhados em esclarecer todos os detalhes, além de localizar a criança desaparecida com vida. As diligências continuam”, disse.

