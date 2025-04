Polícia Civil do Acre prende mais uma liderança de organização criminosa no Vale do Juruá

A Polícia Civil do Estado do Acre (PCAC), por meio do Núcleo Especializado em Investigações Criminais (NEIC) de Cruzeiro do Sul, prendeu nesta semana três pessoas envolvidas em atividades criminosas na região. Dentre os presos, está um homem apontado como liderança de uma organização criminosa com atuação no Vale do Juruá.

Com essas prisões, sobe para três o número de lideranças de facções criminosas detidas pelo NEIC nos últimos 20 dias, resultado de uma ação investigativa constante e estratégica da Polícia Civil para desarticular o crime organizado na região.

Os três indivíduos presos nesta semana, são suspeitos de envolvimento direto na execução de Rodrigo Duarte Gomes, de 28 anos, cujo corpo foi encontrado em uma cova nas imediações do Rio Crôa. Rodrigo havia fugido do Presídio Manoel Neri da Silva em 9 de setembro de 2024 e desapareceu quatro dias depois. Informações indicam que ele estava residindo no Ramal dos Caracas, na Comunidade Vila Lagoinha, quando foi levado por quatro pessoas em um carro de vidros escuros até o Porto do Rio Crôa, onde teria sido executado.

As investigações seguem em andamento para localizar outros envolvidos no crime e aprofundar a apuração sobre a atuação das organizações criminosas no Juruá.

