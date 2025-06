Polícia Civil do Acre prende jovem suspeito de homicídios e tráfico de drogas em Cruzeiro do Sul

Uma operação integrada entre as Polícias Civis do Acre (PCAC) e de São Paulo, em cumprimento de mandado de busca e apreensão constatou a veracidade dos fatos em que suspeito abusava sexualmente de adolescentes do sexo masculino e produzir material relacionado à exploração sexual infantil em Rio Branco. O homem havia sido preso no dia 26 de maio, quando foi Registrar um Boletim de Ocorrência e foi constatado que o mesmo estava com um mandado de prisão em aberto da justiça de São Paulo.

Investigadores da Delegacia de Atendimento à Criança e ao Adolescente Vítima (DECAV/AC), cumpriram o mandado de busca e apreensão, revelaram que J.C.S. utilizava artifícios para atrair e manipular as vítimas. Segundo apuração policial, ele oferecia créditos para jogos eletrônicos populares entre o público infantojuvenil, como Free Fire e Roblox, como forma de se aproximar dos adolescentes.

Após conquistar a confiança dos jovens, o suspeito os levava a locais previamente escolhidos, onde cometia os abusos sexuais. Os crimes eram registrados em fotos e vídeos, que depois eram compartilhados em ambientes virtuais, agravando ainda mais o impacto das ações criminosas.

Além dos crimes praticados na capital acreana, as investigações revelaram que J.C.S. também cometia estupro virtual, alcançando vítimas em diversas regiões do Brasil. Uma dessas vítimas foi identificada pela Polícia Civil de São Paulo, que, ao investigar o caso, descobriu que o suspeito já estava sendo monitorado pelas autoridades do Acre pelos mesmos delitos.

Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, os policiais recolheram smartphones, pen-drives e um computador utilizados para a prática dos crimes. O material apreendido será agora analisado por peritos, com o objetivo de aprofundar as investigações e identificar outras possíveis vítimas.

J.C.S. foi preso e atualmente se encontra custodiado no sistema prisional do Acre, à disposição da Justiça. O caso segue sob investigação.

A operação representa o desfecho de uma apuração minuciosa, que contou com o trabalho articulado de equipes especializadas de inteligência policial dos dois estados. Essa prisão demonstra o comprometimento das polícias civis em todo o país com o enfrentamento à exploração sexual de crianças e adolescentes. A atuação conjunta é fundamental para desmantelar redes criminosas que ultrapassam as fronteiras estaduais.

As Polícias Civis de ambos os estados continuam colaborando para combater a exploração sexual infantil e garantir a punição dos responsáveis. A população pode colaborar com as investigações e denúncias por meio dos canais oficiais de atendimento das Polícias Civis, com a garantia de anonimato para os denunciantes.

Fonte: PCAC

Comentários