Polícia Civil do Acre prende jovem após disparo em suposta “roleta russa” em Brasiléia

Em uma noite de celebração da Integração e união através do esporte marcada pela alegria, cores, brilho e muita animação de uma multidão de estudantes de medicina, o Intermed Fronteira em sua 3° edição teve sua solenidade de abertura nesta noite desta sexta-feira (25), e foi prestigiado pelo prefeito de Brasileia Carlinhos do Pelado, governador Gladson Cameli, vice-governadora Mailza Assis, Secretário de Esportes do Estado Ney Amorim, gerente de esportes municipal Clebson Venâncio, presidente da Aleac Nicolau Júnior e os deputados Tadeu Hassem e Arlenilson Cunha e a Comissão Organizadora do evento (Mateus Bernardo, Lucas Ribeiro, Felipe Menezes e Maurício Prete).

Com a participação de 16 equipes, torcidas organizadas e mais de cinco mil estudantes brasileiros que cursam medicina nas universidades bolivianas UNITEPC, UAP e UPDS em Cobija.

“É uma alegria imensa em receber milhares jovens que estudam medicina aqui do lado no país vizinho da Bolívia reunidos em nossa cidade com esse espírito esportivo e de confraternização numa competição saudável. Estamos unidos motivados junto com a nossa equipe de esportes fazer um Intermed ainda maior e esse foi só o primeiro de muitos da nossa gestão”, afirmou o prefeito Carlinhos do Pelado.

O evento internacional esportivo universitário de futsal dos estudantes de medicina na fronteira iniciou com a escolha da Musa INTERMED 2025 ficando com o título a jovem estudante da universidade UPDS Vivyanne Maia que levou mil reais em premiação mais 5 mil em doação individual do governador Gladson Cameli e mais uma passagem para qualquer lugar do país com acompanhante.

Em seguida os acadêmicos da universidade UNITEPC do grupo de dança Neurótica venceu em primeiro lugar na apresentação da Cheerleading conquistando o título de campeão do concurso e mais R$ 2 mil reais.

O governador Gladson Cameli também ressaltou a importância do evento. “Os estudantes brasileiros que buscam seus sonhos do lado bolivianos merecem todo nosso apoio e do governo do estado. O Intermed Fronteira é mais que um campeonato, é um símbolo de integração e esperança para essa juventude guerreira que podem contar conosco”, destacou.

Uma das novidades dessa edição foi a participação do time feminino a pedido da vice-governadora Mailza Assis. A equipe feminina da universidade UNITEPC venceu o confronto contra as estudantes as estudantes da UAP consolidando a vitória no torneio.

Já a vice-governadora Mailza Assis reforçou o compromisso do governo estadual com os jovens. “Estamos aqui para mostrar que acreditamos no potencial desses futuros médicos. Eles representam não só o presente, mas o futuro da saúde do nosso povo acreano e e do nosso país ”, afirmou.

A competição conta ainda com a participação de três equipes de universidades de outras cidades como de Puerto Evo, na fronteira com Plácido de Castro e de Rio Branco.

A Prefeitura de Brasileia em parceria com o Governo do Estado têm garantido além da premiação toda logística do campeonato, arbitragem oficial, narração e transmissão em plataformas digitais.

O Intermed Fronteira vai movimentar Brasileia ainda mais neste sábado (26), e neste domingo (27), com as competições, entre os estudantes durante todo o final de semana.

Veja a programação Intermed Fronteira

26 ( Sábado)

7h: Sequência da 1ª rodada (Resenha x Real Fronteira)

9h15: Início da 2ª rodada (UPDS Pando x Neuron´s)

18h: Início da 3ª rodada (Magnatas x UPDS Pando)

21h: InterFest (DJ RV & DJ El Padre)

27 ( Domingo)

13h: Quartas de final

15h: Semifinais

18h: Disputa do 3° Lugar

19h: Grande Final

