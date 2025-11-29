Conecte-se conosco

Geral

Polícia Civil do Acre prende homem suspeito de furtar celular de mãe que acompanhava filha internada no Hospital do Juruá

Publicado

7 minutos atrás

em

Suspeito reincidente é preso no Hospital do Juruá após furtar celular de mãe que cuidava da filha internada. Polícia Civil recupera o aparelho. Foto: cedida

A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio do Núcleo de Investigação de Crimes Patrimoniais (Nepatri) de Cruzeiro do Sul, prendeu na manhã desta sexta-feira, 28, um homem identificado pelas iniciais F.J.R.S., suspeito de furtar o aparelho celular de uma mulher que acompanhava sua filha internada no Hospital do Juruá.

A vítima, natural do município de Feijó, percebeu o desaparecimento do aparelho apenas pela manhã, após passar a madrugada auxiliando a filha hospitalizada. Diante da situação, procurou imediatamente a Delegacia de Polícia para registrar a ocorrência. A partir do relato, os agentes iniciaram a investigação.

De acordo com a Polícia Civil, os investigadores identificaram rapidamente o autor e o localizaram ainda dentro do hospital, onde ele também estava internado devido a uma fratura no braço. O suspeito estava no mesmo pavilhão, em um leito posicionado diretamente em frente ao da vítima.

Ao ser abordado, F.J.R.S., residente em Tarauacá, confessou o furto. Segundo a investigação, ele é reincidente nesse tipo de crime e se aproveitou do momento de descanso dos demais pacientes para subtrair o celular. Após praticar o delito, o suspeito deixou o hospital e vendeu o aparelho para obter dinheiro destinado ao consumo de drogas.

Durante as diligências, os investigadores também identificaram o receptador, J.I.B.C.J., que estava em posse do celular furtado. O objeto foi apreendido e devolvido à vítima.

O receptador foi autuado pelo crime de receptação, enquanto o autor do furto foi preso em flagrante e permanece à disposição da Justiça.

Fonte: PCAC

Comentários

Tópicos Relacionados
Continue lendo
Publicidade

Geral

Polícia Civil prende suspeito de comandar série de assaltos em Tarauacá

Publicado

59 segundos atrás

em

29 de novembro de 2025

Por

Suspeito de envolvimento em série de assaltos é preso após flagrante de materiais ilícitos em sua residência. Foto: cedida

A Polícia Civil do Acre (PCAC) por meio do dos Oficiais Investigadores da Delegacia-Geral de Tarauacá prendeu, nesta sexta-feira, 28, E.R.F., apontado em denúncia anônima como um dos mandantes dos assaltos que vêm ocorrendo no município, incluindo o roubo registrado em 28 de outubro na Avenida Avelino Leal, no bairro Copacabana.

A denúncia chegou à unidade policial na manhã desta sexta-feira. Imediatamente, a Autoridade Policial determinou, por meio de despacho, que a equipe de investigadores apurasse os fatos. Os agentes se deslocaram até a residência do suspeito, situada na Travessa Luiz Madeira (conhecida como Beco do Calango).

Durante a abordagem inicial, E.R.F., afirmou que não havia nenhum material ilícito na casa, contudo, durante busca minuciosa, os investigadores localizaram, dentro de um tanque de lavar roupas, uma mochila pertencente ao suspeito. Nela foram encontrados e apreendidos: duas armas de fogo tipo revólver, uma porção de substância entorpecente análoga à maconha, insulfilme, linha de costura, dois cartuchos de munição intactos, um estojo de munição deflagrado e cinco aparelhos celulares.

Diante do flagrante, E.R.F., recebeu voz de prisão e em seguida, apresentado à Autoridade Policial para os procedimentos legais cabíveis.

A investigação segue em andamento para identificar possíveis comparsas e esclarecer a participação do suspeito nos assaltos que vêm preocupando a população de Tarauacá.

 

Fonte: PCAC

Comentários

Continue lendo

Geral

Rotam realiza mais de mil abordagens e atende mais de 40 ocorrências nos primeiros dias do Estágio Operacional do II COR

Publicado

9 minutos atrás

em

29 de novembro de 2025

Por

 

A Companhia Rotam, do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar do Acre (Bope/PMAC), entrou na reta final do II Curso de Operações Rotam (II COR) e já mostra o peso da formação especializada nas ruas do estado. Em 13 dias de estágio prático, entre 15 e 27 de novembro, os alunos do curso realizaram 1.021 abordagens e registraram 41 ocorrências e prisões em flagrante, durante as operações Duas Dobras e Renoe. O estágio terá 30 dias de duração e segue por todo o Acre até sua conclusão.

As abordagens a pé lideraram o volume de ações, com 768 registros. Em seguida vieram as abordagens a motocicleta, carros, bicicleta e transporte coletivo. O foco foi a presença constante nos pontos críticos de cada região, sempre com supervisão de instrutores e policiais experientes da Rotam.

Foto: cedida
Foto: cedida

Os flagrantes refletem a intensidade das equipes em campo. Foram 16 prisões decorrentes de mandados, 12 flagrantes de tráfico de drogas, 3 apreensões de arma de fogo e outras ocorrências como organização criminosa, roubo, resistência e apoio operacional a unidades da capital e do interior.

Para o capitão Furtado, comandante da Rotam e coordenador do II COR, o estágio é a parte mais desafiadora do curso e também a que entrega resultados mais claros para a sociedade.

“Não é só um teste para os alunos, é um ganho imediato para a segurança pública. Colocamos em prática tudo o que foi ensinado ao longo de mais de 70 dias de formação, sempre com supervisão direta para garantir técnica, legalidade e eficiência. Esses números mostram que o Acre sente a presença da Polícia Militar e que os alunos estão respondendo bem ao nível de exigência do curso”, explica.

As operações seguem até dezembro, com novas fases previstas em diferentes regiões do estado. A meta é manter o ritmo, ampliar os resultados e consolidar a formação de operadores capazes de reforçar a atuação da Rotam em áreas sensíveis de todo o Acre.

Foto: cedida
Foto: cedida
 
Foto: cedida
Foto: cedida
 
Foto: cedida
Foto: cedida

Comentários

Continue lendo

Geral

Polícia investiga grupo que usava aeroporto de Tarauacá para tráfico com Jordão

Publicado

19 minutos atrás

em

29 de novembro de 2025

Por

A Polícia Civil do Acre iniciou investigações para desarticular um grupo suspeito de usar o aeroporto de Tarauacá como base para o tráfico de drogas com o município de Jordão, a cerca de 400 km da capital. A apuração teve início após a apreensão de 225 gramas de cocaína, registrada na manhã desta sexta-feira (28) no aeroporto da cidade.

A droga foi localizada por uma guarnição do 7º Batalhão da Polícia Militar (BPM) dentro de um bichinho de pelúcia em formato de tubarão, que estava sendo transportado como se fosse um presente. Segundo a PM, a encomenda tinha como destino o município de Jordão.

A ação ocorreu após uma denúncia anônima, informando que um pequeno carregamento de drogas estaria sendo embarcado naquele momento. Os policiais se deslocaram imediatamente ao aeroporto e, dentro dos procedimentos legais, realizaram buscas. Durante a inspeção, encontraram três trouxinhas de cocaína envoltas em plástico, totalizando 225 gramas.

A droga apreendida foi encaminhada à Delegacia Geral de Polícia Civil de Tarauacá, onde as investigações serão concentradas. Até o momento, não há informações sobre prisões. A apreensão foi comunicada à Delegacia de Narcóticos (DENARC) da capital, que deve assumir a frente do caso, considerado grave pela polícia.

Comentários

Continue lendo