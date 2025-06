Polícia Civil do Acre prende homem suspeito de estuprar três netas em Rio Branco

A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da equipe de investigação da Delegacia de Atendimento à Criança e Adolescente Vítima (DECAV), prendeu na manhã desta quarta-feira, 18, J.S.T.O., de 48 anos, suspeito de cometer o crime de estupro de vulnerável contra três netas, no bairro Vila Acre em Rio Branco.

As investigações apontam que as vítimas, com idades de 11, 12 e 14 anos, frequentavam a residência do investigado para brincar com o filho menor dele. Aproveitando-se da confiança familiar, o homem atraía as crianças para o quarto e, em momentos distintos, praticava os abusos.

O caso veio à tona após uma das meninas relatar os fatos a uma prima maior de idade, que confirmou acreditar no relato, pois também foi vítima de abuso sexual pelo mesmo indivíduo quando era criança.

Diante da gravidade dos fatos e dos elementos colhidos no inquérito, a delegada Carla Fabíola Coutinho, titular da DECAV, representou pela prisão preventiva do investigado. A ordem judicial foi expedida pela 2ª Vara da Infância e Juventude de Rio Branco/AC.

A Polícia Civil do Acre reforça seu compromisso com a proteção da infância e adolescência, atuando com firmeza e responsabilidade no combate aos crimes de abuso sexual.

Fonte: PCAC

