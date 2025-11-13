Polícia Civil do Acre prende homem suspeito de abusar da enteada de 13 anos em Bujari

O delegado responsável pela investigação, Dr. Bruno Coelho Oliveira, destacou o empenho da equipe e a prioridade que a instituição dá a casos de abuso sexual contra crianças e adolescentes

A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia-Geral do Bujari, prendeu na manhã desta quinta-feira, 13, um homem suspeito de abusar sexualmente de sua enteada, uma adolescente de 13 anos. A prisão é resultado de uma ação rápida e eficiente das equipes policiais, que atuaram de forma imediata após a denúncia.

De acordo com as investigações, os abusos teriam começado quando a vítima tinha 11 anos e se intensificaram recentemente, momento em que a adolescente decidiu procurar ajuda. Além dos atos de violência sexual, ela relatou ter sofrido constantes ameaças por parte do suspeito.

Diante da gravidade das informações e do risco à integridade da menor, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva, que foi decretada pela Justiça e cumprida ainda nas primeiras horas do dia, garantindo a proteção da vítima e a preservação das provas.

O delegado responsável pela investigação, Dr. Bruno Coelho Oliveira, destacou o empenho da equipe e a prioridade que a instituição dá a casos de abuso sexual contra crianças e adolescentes.

“Trata-se de um crime grave e que exige uma resposta firme e imediata. A Polícia Civil tem atuado com rigor para proteger as vítimas e responsabilizar os autores desses atos”, ressaltou o delegado.

O delegado alertou ainda que crimes desta natureza vêm crescendo no município e que diversas investigações estão em andamento. Ele enfatizou que praticar qualquer ato sexual ou libidinoso com pessoa menor de 14 anos é crime grave, previsto no Código Penal como estupro de vulnerável, cuja pena pode chegar a 15 anos de reclusão. Gostaria que incluísse essa parte na minha citação.

